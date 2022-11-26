Земля сильно забруднена вибухівкою та боєприпасами: як розміновують Снігурівку, де були бої за українську свободу

Снігурівка, де тривали запеклі протистояння за нашу свободу, нарешті підконтрольне Україні.

Ворога звідти з боями вибили на Схід, утім повертатися у Снігурівку місцевим поки зарано. Окрім постійних звуків вибухів - земля сильно забруднена вибухівкою та боєприпасами.

Про це пише ТСН.

На пунктах пропуску в деокуповану Снігурівку цивільних не пускають. Росіяни тут лишили багато вибухівки.

Розміновують території фахівці ДСНС. Ось так, з металошукачами обстежують кожен метр землі.

Ходять - один за одним, по стопах. Після окупації тут чимало згарищ, а серед куп металолому є міни, рештки боєприпасів, набої. Можуть бути й спеціально залишені ворогом розтяжки.

Навколішки хлопці обстежують місцеве кладовище. По центру - майорить пошарпаний український стяг, тут падали російські касетні боєприпаси.

Залізяччя настільки багато, що одночасно і щодень тут працюють 7 піротехнічних підрозділів: з Одеської, Кіровоградської, Черкаської та Миколаївської областей. Також - центру швидкого реагування.

Всі виявлені боєприпаси під час робіт транспортуються в безпечне місце для подальшого знищення. Боєприпаси, які неможливо транспортувати, знищуються на місці.

Робота - ризикована й небезпечна. В ДСНС повідомляють - під час розмінування тут загинув піротехнік з Одещини Святослав Додон.

Йому було 32, підірвався на міні. Ще один піротехнік отримав поранення. Та навіть попри втрати і неймовірний ризик розмінування звільнених територій не зупиняються: протитанкові та протипіхотні міни, патрони, мінометні та артилерійські снаряди, ракети РПГ. А ще - авіабомби. Загалом тут вже виявили понад 1000 небезпечних предметів, і це всього з 21-го гектара площі.

Попри звільнення Снігурівку та її околиць - повертатися місцевим поки не радять - зарано.

Також читайте На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій: де саме лунатимуть вибухи

Нагадаємо, що під час втечі з Херсона окупанти замінували навіть дитячі іграшки. На визволених територіях Херсонщини рятувальники знешкодили вже понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Читайте також:

Снігурівка - деокупована, але цивільним – зась