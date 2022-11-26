Земля сильно забруднена вибухівкою та боєприпасами: як розміновують Снігурівку, де були бої за українську свободу

Снігурівка, де тривали запеклі протистояння за нашу свободу, нарешті підконтрольне Україні.
Ворога звідти з боями вибили на Схід, утім повертатися у Снігурівку місцевим поки зарано. Окрім постійних звуків вибухів - земля сильно забруднена вибухівкою та боєприпасами.
Про це пише ТСН.
На пунктах пропуску в деокуповану Снігурівку цивільних не пускають. Росіяни тут лишили багато вибухівки.
Розміновують території фахівці ДСНС. Ось так, з металошукачами обстежують кожен метр землі.
Ходять - один за одним, по стопах. Після окупації тут чимало згарищ, а серед куп металолому є міни, рештки боєприпасів, набої. Можуть бути й спеціально залишені ворогом розтяжки.
Навколішки хлопці обстежують місцеве кладовище. По центру - майорить пошарпаний український стяг, тут падали російські касетні боєприпаси.
Залізяччя настільки багато, що одночасно і щодень тут працюють 7 піротехнічних підрозділів: з Одеської, Кіровоградської, Черкаської та Миколаївської областей. Також - центру швидкого реагування.
Всі виявлені боєприпаси під час робіт транспортуються в безпечне місце для подальшого знищення. Боєприпаси, які неможливо транспортувати, знищуються на місці.
Робота - ризикована й небезпечна. В ДСНС повідомляють - під час розмінування тут загинув піротехнік з Одещини Святослав Додон.
Йому було 32, підірвався на міні. Ще один піротехнік отримав поранення. Та навіть попри втрати і неймовірний ризик розмінування звільнених територій не зупиняються: протитанкові та протипіхотні міни, патрони, мінометні та артилерійські снаряди, ракети РПГ. А ще - авіабомби. Загалом тут вже виявили понад 1000 небезпечних предметів, і це всього з 21-го гектара площі.
Попри звільнення Снігурівку та її околиць - повертатися місцевим поки не радять - зарано.
Нагадаємо, що під час втечі з Херсона окупанти замінували навіть дитячі іграшки. На визволених територіях Херсонщини рятувальники знешкодили вже понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.
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