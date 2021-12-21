Зенітні комплекси, кіберфахівці та гроші: США роздумують, як вберегти Україну від російської загрози

Зенітні комплекси, кіберфахівці та гроші: США роздумують, як вберегти Україну від російської загрози

WP пише, що Байден розглядає варіанти, як допомогти українській армії і партизанам, якщо Росія нападе і захопить ще частину країни.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг готовий до діалогу і має намір скликати засідання Ради НАТО із Росією вже на початку наступного року. За словами Столтенберга, воно має відбуватися в консультації із Україною. Росія вимагає гарантій щодо невключення України до Північноатлантичного альянсу. А ще сьогодні у Москві лунали звинувачення у підготовці провокацій американськими військовими в Україні

Про нові заяви Кремля та реакцію на них в уряді Сполучених Штатах з Вашингтона розповіла наша кореспондентка Ольга Кошеленко, йдеться 21 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

Провокативні заяви

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу офіційно заявив, що 120 американських військових-найманців привезли на Схід України хімічну зброю і готують там провокації. Він вказав міста Авдіївка і Червоний Лиман. Американці там нібито "влаштовують вогневі об’єкти у житлових будинках". Словом, готують українські сили до активних бойових дій. Це все було сказано на колегії Міноборони за участі Путіна.

Як у США відреагували на звинувачення від РФ у підготовці провокацій в Україні | Новини світу

Войовнича риторика РФ

Володимир Путін теж не полишає цю ж войовничу риторику про загрозу НАТО, про те, що він прагне отримати гарантії безпеки від США. Окрім того, сьогодні він заявив, що США збираються поставити до України гіперзвукову зброю, якої в них ще немає, а також направляти із території України екстремістів.

Кремль "торгується"

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков наголосив, що вони не бачать змісту залучати Київ до переговорів, що стосуються України. Тобто напряму пропонують США розділити сфери впливу.

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Напередодні радник президента США з питань нацбезпеки говорив з радником російського президента Юрієм Ушаковим. Коротке повідомлення про це з’явилося на офіційній сторінці Білого дому. І там ідеться винятково про те, що США готові до дипломатичних переговорів із Росією, але на умовах, прийнятних для Вашингтона.

"Будь-який діалог має ґрунтуватися на взаємності та враховувати наші занепокоєння щодо дій Росії та відбуватися в повній координації з нашими європейськими союзниками і партнерами", — зазначили у пресслужбі Білого дому.

Салліван також наголосив, що суттєвого прогресу можна досягти лише в умовах деескалації.

Кібератаки Росії

Офіційні заяви американського уряду достатньо стримані і неемоційні. Проте американська преса, із посиланням на джерела в адміністрації, пише про те, що Росія планує здійснити кібератаку на українські держоргани, включно із поліцією. Орієнтовний час — перша половина січня після Різдва 7 січня.

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За інформацією, NYT, США та Велика Британія направили в Україну своїх експертів для допомоги. До речі, сьогодні віцепрем‘єрка України Ольга Стефанішина непрямо підтвердила інформацію, що міститься у цій публікації. Вона заявила, що в січні в Україні будуть навчання НАТО з кібербезпеки за участі всіх членів Альянсу.

На Washington Post вийшов матеріал, де із посиланням на анонімні джерела в адміністрації ідеться, що Байден розглядає варіанти, як допомогти українській армії і партизанам, якщо Росія нападе і захопить ще частину країни.

Ідеться про можливість надати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси "Стінгер", а також матеріально і організаційно підтримувати повстанські групи, що виникнуть. Пряму участь американських військових у бойових діях на території України президент Байден виключив.

Нагадаємо, що Володимир Путін взяв участь у засіданні колегії міністерства оборони РФ у Москві. Головні тези виступу президента країни-агресорки: