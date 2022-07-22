"Зернова угода": міністр інфраструктури розповів про роль Росії

В угоді про безпечний експорт зерна з українських портів на Росію покладене виконання гарантій, що вона не атакуватиме "зелений коридор", яким рухатимуться судна.

Росія нічого не перевірятиме ні в портах, ні в територіальних водах України.

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який очолює українську делегацію в Стамбулі, розповів в ефірі ТСН.

"В нашій акваторії взагалі ніхто нічого не перевірятиме, в наших портах. Є два моменти. Перш за все, на них (Росію – ред.) покладені гарантії, що вони не атакують, і буде визначено коридор, по якому будуть рухатися судна. Це зафіксовано було в наших домовленостях з ООН і в домовленостях ООН з Російською Федерацією – що до цього коридору не будуть наближатися на зафіксовану відстань ні жоден російський корабель, жоден російський літак не буде наближатися до цього коридору", – пояснив міністр.

"Щодо огляду в районі Босфору – так, буде створена спільна група. До неї будуть входити представники ООН, України, Туреччини і РФ. Нам це важливо, тому що ми не хочемо, щоб ніяке судно з ніяким неочікуваним вантажем не прибуло саме до наших портів. Тому ми будемо теж це оглядати, і будемо дивитися, що там відбувається. Але це вибірковий огляд. Головне – що ні в українських портах, ні в українських територіальних водах нічого відбуватися не буде. Ми повністю супроводжуємо і відповідаємо за все те, що відбувається там з нашого боку", – наголосив Кубраков.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна.

Попередньо, угода діятиме 120 днів і не передбачатиме розмінування портів або прилеглих вод з боку України. В межах домовленостей мають бути розблоковані три порти: "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Саме з них Україна розпочинає експорт продовольства морськими шляхами вже найближчими тижнями.

Як українське зерно стало фактором світової політики

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