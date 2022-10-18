Зернова угода: шанси на продовження та шантаж Путіна - відповідь експертки

Євгенія Габер підкреслила, що Україна, безумовно, вдячна Туреччині за її допомогу, але Туреччина робитиме усе можливе для того, щоб продовжити дію цієї зернової угоди.

Зернова угода, якщо почитати турецькі ЗМІ, це така угода сторіччя, коли Туреччина змогла зробити те, що ніхто інший зробити не зміг. Тому це питання іміджу, питання особистого дипломатичного внеску і перемоги президента Туреччини РеджепаТаїпа Ердогана.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла старша аналіткиня Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер, оцінюючи шанси на продовження зернової угоди.

"Це, звичайно, питання економічне, тому що, великою мірою, ті процеси, які зараз відбуваються у рамках угоди, вони дозволяють Туреччині відігравати роль не тільки газового хабу, а ще й роль зернового хабу. Тому що десь до 25% усього зерна з України йде до Туреччини. Частково залишається у Туреччині, частково переробляється на борошно і продається до інших країн. Тому деколи дивно чути, критику про те, що зерно з України йде не до тих країн, якихось західних країн. Тому що чверть цього зерна йде до Туреччини…Тому тут є багато різних запитань", - зазначила вона.

Аналіткиня підкреслила, що Україна, безумовно, вдячна Туреччині за її допомогу, але Туреччина робитиме усе можливе для того, щоб продовжити дію цієї зернової угоди.

"Нещодавно відбулася зустріч нашого міністра Олександра Кубракова (міністр інфраструктури України – ред.) з турецьким Міноборони, де вони це обговорювали – питання, як буде викручувати руки Росія, що вимагатиме Росія для того, щоб цю угоду продовжити. Зараз, із того, що я бачу, - це вимога розширити експорт російського зерна і добрив, і Туреччина вже говорила про те, що готова сприяти організації цього процесу, у тому числі через територію Туреччини, допомагати відкрити доступ до російського зерна і добрив на світові ринки. На це Туреччина, я думаю, може піти. По-перше, це економічно вигідно Туреччині, по-друге, допоможе зберегти зернову угоду, по-третє, це може допомогти переконати Росію продовжити дію цієї угоди", - резюмувала Євгенія Габер.

Нагадаємо, аналітикиня також розповіла, як Туреччина залежить від російського газу та чи розуміє загрози.

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