Зерновим коридором з Одещини вирушив четвертий караван суховантажів з кукурудзою і пшеницею

На бортах було 60 тис. тонн кукурудзи та 3,5 тис. тонн пшениці вийшли з "Чорноморського" та "Південного" портів. Один із зерновозів прямує до Туреччини, другий - до Ірану.

Про це розповіли у ТСН.19:30.

Нині у порту "Південний" ще один корабель чекає на завантаження. Він повезе перший від початку війни продовольчий вантаж до Африки. Це буде 23 тисячі тон пшениці.

Чорноморським зерновим коридором з початку його відкриття вже пройшло близько десятка суден. Наразі відновили вантажні перевезення і річкою Дунай. Зранку ним до портів пройшли чотири навантажені судна. Д слова, понад тиждень там був заборонений рух через морські міни. Від початку судноплавства цьогл літа там пролунало вже три вибухи. Пошкоджень зазнало спочатку гідрографічне судно, згодом лоцманський катер і далі на вибухівку наскочив плавучий кран.

Нагадаємо, у понеділок, 1 серпня, з Одеського порту "зерновим коридором" вийшло перше судно, яке перевозило кукурудзу.

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