"Зевс" і "Мангал" на фронті: що відомо про унікальних роботів та чи можуть вони замінити людей

НРК «Зевс» на фронті / © ТСН

Реклама

Українські захисники продовжують успішні атаки на оборонні побудови російських окупантів в Олександрівському секторі фронту. Контрудари тривають уже майже два місяці — від кінця січня. За цей час Силам оборони вдалося суттєво відкинути ворога в південно-східному напрямку, в бік західного краю Донеччини. Воїнам 67-ї механізованої в цій справі допомагають суцільно залізні автоматизовані помічники: ударні та логістично-інженерні роботи.

На що здатні бойові «Мангали» з «Драконами» — йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

«Зевс» — що відомо про унікальну зброю

Він — «Зевс» із клану наземних роботизованих ударних «Драконів» батальйону безпілотних систем 67-ї ОМБр. Його завдання — мінімізувати ризики для людей під час найнебезпечніших операцій.

Реклама

«Борода», командир взводу роти НРК 67-ї ОМБр: «Він може бути як і оборонна, так і наступальна сила. Якщо, наприклад, заводити групу штурмовиків — роботи спокійно можуть наступати, а піхота буде заходити і просто дочищати тих, кого пропустили машини. Якби я не знав про нього раніше, я б, напевно, здурів там від страху! Він може рознести цілу хату!».

Війна в Україні: що відбувається на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя

Там, на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя, українські воїни ведуть надзвичайно інтенсивну атакувальну війну. Головна мета — витіснити підрозділи 29-ї та 36-ї армій РФ. Командир батальйону безпілотних систем Владислав Доценко наголошує: обстановка загострилася, адже почалися повномасштабні контрнаступальні дії.

Владислав Доценко, командир батальйону БПС 67-ї ОМБр: «Безпілотний компонент зараз переважає як основний засіб. Ми робимо все, щоб наш піхотинець зустрів якнайменший спротив на маршруті висування. Ці роботи — чудовий стримувальний фактор. Вони найефективнвіше показали себе за рахунок влаштування засідок саме на маршрутах висування ворожої мототехніки».

Електронні «очі» роботів дозволяють їм чудово бачити в темряві, а запас батарей забезпечує безперервну роботу протягом багатьох годин.

Реклама

Логістичний «Мангал» — ще один НРК

Окрім вогневої підтримки, НРК взяли на себе найважчу частину фронтової роботи — логістику. Робот «Мангал» став незамінним багатофункціональним інструментом.

«Борода»: «Саме „Мангал“ дуже функціональний. Він може йти як маленький логіст, так і як мінувальник чи навіть камікадзе. Без логістики зараз не буде нічого».

Чи замінять роботи людину на фронті

Завдяки спільній роботі людей і машин 67-ма бригада та суміжні підрозділи мають реальні просування. Йдеться про населені пункти Вербове, Тернове та успіхи в напрямку Успенівки.

Проте бійці наголошують: попри всю автономність останнє слово — за людиною.

Реклама

«Сам ухвалювати рішення робот зможе ще дуже нескоро, думаю, через роки два-три. Зараз рішення, звісно, за людиною-оператором!» — кажуть військові.

