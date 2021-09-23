Згадали про зони та змінили звичне життя: як "жовтий" рівень епіднебезпеки впливає на українців

Згадали про зони та змінили звичне життя: як "жовтий" рівень епіднебезпеки впливає на українців

Від сьогодні Україна живе за правилами "жовтої" карантинної зони.

Карантинні обмеження українці вже трохи призабули - від початку червня про епідемію нагадували хіба що захисні маски в магазинах та у транспорті. Але понад тиждень тому все різко змінилося - чи не щодня хворих прибуває на тисячу більше, ніж за попередню добу. Тому знову довелося згадувати про зони і зміни звичного життя.

Про те, як змінює його "жовтий" рівень епіднебезпеки - 23 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За "жовтого" рівня епіднебезпеки садочки та початкові класи працюють у звичному режимі. Старші класи - переходять на дистанційне навчання. Але, цієї осені карантинні обмеження зазнали змін - старшокласникам можна ходити до школи, якщо 80% педагогів щеплені, бодай першою дозою.

У столиці хвилюватися нічого, звітує місцева влада, майже всі київські школи досягли необхідного показника. За даними ж Міністерства освіти, серед лідерів щеплення вчителів: Миколаївщина, Кіровоградська область та Херсонщина. Найнижчі показники на Волині, Закарпатті та Львівщині.

"Середнє арифметичне по областям, ми говоримо станом на минулу п'ятницю - 41% вакцинованих, це повністю вакцинованих. Не повністю, перша доза - 26%", - зазначає в.о. генерального директора директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України Володимир Божинський.

У "жовтій" зоні у кафе та ресторанах столи мають стояти за півтора метри один від одного, а сидіти за ними можуть не більше 4 осіб, це без урахування дітей. Однак, дозволено не дотримуватися цих обмежень, якщо відвідувачі щеплені чи з ПЛР-тестами.



Як прописане втілити, поки не розуміють в одному зі столичних ресторанів.

"Це не прописано, як це має відбуватись, згідно з чим перевіряти справжність цих довідок, або несправжність. Тобто, поки цей механізм не прописаний, то ми можемо запитувати (сертифікати, довідки - Ред.), але ми будемо вірити всьому, що нам будуть говорити і не маємо права це перевіряти", - зазначає його засновник Максим Храмов.

У "жовтій" зоні кінозали та інші заклади культури можна заповнювати наполовину. Однак, ці обмеження можна не застосовувати, коли персонал щеплений, а відвідувачі або з сертифікатом вакцинації, або з ПЛР-тестом.

У кінотеатрі "Жовтень" - пожертвували квитками.

"Ми впускаємо всіх, але з обмеженнями. 2/3 посадкових місць", - зазначають там.

Коронавірус в Україні: що змінилося у регіонах із впровадженням "жовтої" карантинної зони

У мережевому кінотеатрі обіцяють впускати лишень щеплених чи з тестом. Однак, поки не дотримуються.

І хоч уся країна - офіційно - відсьогодні у "жовтій" зоні, в Олександрії - Кіровоградщина - вирішили, що увійдуть туди із жовтня. До школи тут пішли усі, хоч рівень щеплення працівників 65%.

"Ми відтермінували дію постанови. Вирішили, що темпи вакцинації в нас проходять гарно і хворих менше. Тому в нас є такий коридор, або вікно, якщо так можна сказати, протягом якого ми зможемо виконати нормативи 80 відсотків", - говорить заступниця міського голови Олександрії Ірина Чемерис.

Кількість хворих на коронавірус в Україні різко зростає. За останню добу діагностували майже 8 тисяч нових випадків COVID-19, 123 випадки летальні. Десять областей стрімко наближаються до "помаранчевої" і "червоної" зон.

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