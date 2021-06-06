Згадати 2009-й: рік трагедій, боротьби за президентське крісло, пандемії свинячого грипу та тріумфу "Аватара"

У ТСН.Тиждень триває спецпроєкт "30 кроків вперед". І цього разу розповідь про 2009 рік.

2009-й - рік, коли помирає світова зірка Майкл Джексон, пілот пасажирського "Боїнга" влаштовує "диво на Гудзоні", а Україна шокована розстрілом селянина, який відкрито влаштував народний депутат.

"ДИВО НА ГУДЗОНІ"

15 січня 2009 року аеробус злетів в аеропорту Нью-Йорка. Але вже через півтори хвилини зіткнувся зі зграєю птахів. Але пілоти врятували всіх 155 людей на борту, посадивши літак без двигунів просто на річку Гудзон.

ПОЛІТИЧНА ВІЙНА

Соратники в минулому - не означає друзі в майбутньому. Напруга між Віктором Ющенко і Юлією Тимошенко в 2009-му доростає до рівня відкритої ворожнечі. Він їй - про корупцію та "договорняки" в парламенті, вона йому - порівняння із терористом, що розкидає бомби у вигляді дитячих іграшок. Вона - розвішує у всій країні плакати, повідомляючи, що працює. Він - висуває кандидатуру повторно - забираючи в неї шанс на перемогу у виборах.

Під час відкриття фестивалю "Чорноморські ігри" організатори дарують Тимошенко маленьку бенгальську тигрицю. Тигрюлю після низки фотосесій вона передарить Ялтинському зоопарку. Наступний 2010-й - рік тигра, і вона робить все, щоб перемогти і стати президентом. Але так ним ніколи й не стала.

АЗАРТ У ВОГНІ

7 травня 2009-го. В тодішньому Дніпропетровську (нині – Дніпро) згорає вщент салон ігрових автоматів "Метро джекпот". У страшній пожежі гинуть дев’ятеро відвідувачів.

Влада ніби готувалася до такої трагедії. Цього ж дня Кабінет міністрів призупиняє дію ліцензій для всіх ігрових салонів в країні.

Протягом наступного тижня в Україні закривають 99% подібних закладів. Без роботи залишаються понад 200 тисяч людей. Родини ігроманів цю атаку держави вітають, але радість їхня передчасна.

15 травня ігровий бізнес офіційно забороняє Верховна Рада. Та вже за кілька місяців більшість салонів знову починають працювати. Просто платять не державі, а чиновникам і правоохоронцям, яким віддають частину прибутку. Така схема під назвою інтернет-кафе та електронних лотерей приживається надовго.

"30 кроків вперед", 2009: диво на Гудзоні, боротьба за крісло президента та смерть Майкла Джексона

САФАРІ НА СЕЛЯНИНА

У червні 2009-го починається найграндіозніший кримінально-політичний скандал. Депутат БЮТ Віктор Лозінський у себе на окрузі вбиває людину.

Інцидент стається під час полювання. Вбитий - мешканець села Грушка на Кіровоградщині Валерій Олійник. На його тілі - чисельні травми, відірвана кінцівка та дірки від куль.

Справу спочатку намагаються "зам’яти" розказуючи про самооборону. Лозінський переконує - загиблий почав стріляти першим, потім напав з ножем. Він, мовляв, лиш захищався. Та політична нелюбов Банкової до БЮТ не дозволяє прикрити справу, де один нещасний селянин нападає на купу озброєних чоловіків та ще й яких - всесильного депутата, головного міліціянта та головного прокурора району.

Віктор Лозінський розуміючи, що не відбрешишся, зникає в невідомому напрямку. Він знайдеться через два роки - навесні 2010-го. І після судової епопеї потрапить за ґрати на 15 років.

Утім продовження цього злочину ще цікавіше. Бо на волю Лозінський вийде вже через 7 років. А в 2020-му переможе на виборах. Він стане головою територіальної громади в Голованівському районі - саме там, де полював на людей. Та місцеві твердять, їхній хазяїн - прекрасна людина і великий благодійник.

АРЕШТ ПУКАЧА

21 липня 2009-го в маленькому селі на Житомирщині затримують одного з найбільш розшукуваних українських злочинців - генерала Олексія Пукача.

Підозрюваний у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, генерал шість довгих років живе в бідності разом зі співмешканкою, яка навіть не підозрює, хто він насправді.

Після допитів Пукача стає зрозумілим - Генпрокуратура та політики не зацікавлені в тому, щоб він прилюдно вказав на замовників вбивства Гонгадзе. Вже на лаві підсудних генерал назве тих, хто має сидіти разом з ним - Володимира Литвина та Леоніда Кучму. Колишнього президента в 2011-му неодноразово викликатимуть на допити.

Але справу про перевищення Кучмою службових повноважень, що нібито призвело до вбивства Гонгадзе, швидко закриють, оскільки суд не визнає плівки Мельниченка належним доказом. В 2013 році генерал Олексій Пукач буде засуджений до довічного перебування за ґратами.

"ДОНБАС-АРЕНА"

У Донецьку будують більше трьох років "Донбас-Арену". 29 серпня 2009-го в Україні відкривають перший у східній Європі футбольний стадіон класу "еліт". На будівництво "Донбас-Арени" йде 400 мільйонів доларів - здебільшого гроші футбольного клубу "Шахтар" та його президента.

На урочисте дідкриття зійшлися не лише шахтарі, а й їхні лідери. Ющенка зустрічають і проводжають свистом зневаги, Віктор Янукович читає вірші про Донбас, який ніхто не поставить на коліна, співачка Бейонсі аж 5 разів міняє костюми під час свого 50-хвилинного виступу.

Тоді ніхто не здогадується, що яскраве футбольне життя цього красеня триватиме лише 5 років. Останній матч відбудеться на ньому 2 травня 2014-го. Окупація вб'є все, чим так пишались донеччани.

СВИНЯЧИЙ ГРИП

Восени 2009-го медична маска вперше стає необхідним аксесуаром. У світі - пандемія свинячого грипу Н1N1. В Україні - паніка та карантин.

Епідемія починається в Мексиці та США ще весною - до нас доходить лише друга хвиля хвороби. На відміну від звичайного сезонного грипу новий вірус вражає здебільшого молодих людей.

Утім в рік перед виборами президента ця хвороба набуває політичного забарвлення. Паніка стає інструментом, школи та виші зачиняють на карантин, люди вимітають з аптечних полиць противірусні препарати та антибіотики. Потім стає відомо - найбільш ефективним проти свинячого вірусу є препарат "Тамфілю". І ось вже все політичне керівництво держави зустрічає літак зі Швейцарії, що привіз цей препарат до України.

В результаті епідемії 2009-2010 років від вірусу Н1N1 в усьому світі помре пів мільона людей - тобто приблизно стільки ж, скільки від звичайного грипу. Утім мільярди на цій пандемії зароблять фармацевти і політики.

"АВАТАР"

В кінці 2009-го на великі екрани вперше вийде об’ємне кіно. До цього 3D було лише ефектом в атракціонах. Та режисер Девід Кемерон витратив близько 300 мільйонів доларів, щоб з’явився "Аватар".

"Пані та панове! Ви більше не в Канзасі. Ви - на Пандорі". Історію про цю планету та людську жадібність Девід Кемерон написав в 95-му і планував зняти ще наприкінці 90-х, але тоді для цього просто не існувало технологій.

Від середини грудня 2009-го і аж до кінця зими в кінотеатри у всьому світі шикуються черги. Так вийшло, що "Аватар" - це не лише про нові технології, а й про стару любов, яку так може показати тільки автор "Титаніка" Кемерон.

Стрічка отримує три "Оскари" і збирає в прокаті рекордні два мільярди доларів. В 2022-му планується вихід другої частини саги, та заважає інша - короновірусна пандемія.

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