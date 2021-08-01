Згадати 2017-й: велетенський обмін полоненими, додатковий вихідний та омріяний безвіз

У ТСН триває спецпроєкт "30 кроків вперед". І цього разу розповідь про 2017 рік.

2017 рік запам’ятався велетенським обміном полоненими – 73 наших, а з іншого боку - 233 ворога. А ще – завершення боксерської ери Кличків. Чіткий курс держави на НАТО. Початок безвізу з ЄС. У 17-му ми отримали додатковий вихідний - Різдво 25 грудня. Все це - лише невеличка частина подій, які сталися з нами в 2017 році.

Блокада Донбасу

Два місяці протистоянь, перемовин, розбірок з тітушками, спроби розгону, штурм і затримання активістів. Взимку 17-го, крім війни на сході, - блокада. Колишні військові та активісти зупиняють залізницю та автомобільні шляхи та вимагають припинити будь-яку торгівлю з окупованими територіями.

І в березні 17-го РНБО вирішує - вантажні перевезення в ОРДЛО повністю зупиняється. Згодом почнеться і енергетична блокада окупованих територій - постачати електрику туди повністю припинять.

Картата ковдра

Головний фіскал під ковдрою. Таким запам’ятався українцям Роман Насіров. Його заарештували в лікарні для можновладців "Феофанія" з підозрою про газові махінації, внаслідок яких держава втратила близько 2 мільярдів гривень. Нібито Насіров лобіював газові схеми нардепа-втікача Оніщенка. Під час обрання запобіжного заходу Роман Насіров намагається довести суду, що він тяжкохворий.

Його відпускають під заставу у 100 мільйонів гривень, які вносить дружина. Наразі справу Насірова розглядає Вищий Антикорупційний суд.

Безвіз

11 червня 2017-го перші українці без жодних віз перетинають європейські кордони. Безвіз, якого чекали багато років і заради якого Україна виконала аж 144 різні вимоги Євросоюзу, зокрема створила антикорупційні органи - бюро, прокуратуру та суд. Адже боротьба з корупцією була однією з головних вимог безвізу.

В паспортних сервісах починається справжнє паломництво. Бо якщо хочеш їздити без віз - то мусиш отримати біометричний паспорт, старі без чіпа діють лише з візою.

Та паломництва за кордон навіть з безвізом не сталося. До кінця 2017-го ним скористалися 402 тисячі українців. Більшість наших громадян досі не лише не їздять за кордон, а майже не залишають межі власного регіону.

"Євробачення" в Києві

"Євробачення" знову їде в Україну. І цьому завдячуємо Джамалі, яка перемогла зі своєї піснею 1944. 5 українських міст змагаються за право проведення, але перемагає столиця. Майданчиком стає Міжнародний виставковий центр на Лівому березі. Квитки починають продавати ще в лютому.

42 учасники конкурсу і без Росії. В конкурсі переможе португалець Сальвадор Собрал. А "Євробачення" в 2017-му подивиться 182 мільйони глядачів.

"30 кроків вперед", 2017 рік: обмін полоненими, завершення ери Кличків та чіткий курс на НАТО

Вибухи на складах

2017-й - рік диверсій на армійських складах. 23 березня починається пожежа в сховищах танкових і артилерійських снарядів біля містечка Балаклія на Харківщині. Вибухова хвиля вибиває шибки та ламає дахи, снаряди та їхні уламки розлітаються на кілометри. Тимчасово відселити доводиться щонайменше 20 тисяч місцевих мешканців.

Згодом оголосять, що причиною цієї страшної біди стала диверсія - поблизу складів у повітрі бачили дрон, що міг скинути вибухівку.

Шум великого дрона чули і над іншими складами - на Вінниччині, в Калинівці - тут вибухнуло восени 2017-го. Під час розслідування експерти з’ясують, що величезні військові склади з ракетами для "Градів" і снарядами для гаубиць місцями не були огороджені навіть банальним парканом.

Прорив Саакашвілі

Серпень 17-го. Міхеїл Саакашвілі оголошує, що він повертається в Україну і намагається прорватися через український кордон на пункті пропуску "Краковець". До цього опальний екскерівник Одещини посварився з тодішнім президентом Порошенком та виїхав до США, а міграційна служба заявила про позбавлення політика українського громадянства – мовляв, він не повідомив про кримінальну справу, яку завели на нього в Грузії.

Після прориву, вже у Львові Саакашвілі збирає мітинг. Весь час він говорить про корупцію, яка роз’їла нову владу, та вимагає імпічменту президента. А у Києві його прихильники розбивають наметове містечко під стінами парламенту. В прокуратурі та МВС заявляють - є інформація, що "Рух нових сил" та його вуличні акції спонсорує Сергій Курченко - один з головних спонсорів режиму Януковича.

Згодом саме затримання Саакашвілі надихнуло чимало користувачів на творчість. Адже коли співробітники СБУ намагалися його арештувати, він втік на дах будинку, в якому мешкав. Поки його знімали з даху, під будинком зібрався натовп прихильників - і після кількагодинної штовханини Міхеїла витягають з автобуса силовиків та ведуть в табір біля Верховної Ради.

Політика вишлють з України до Польші лише у лютому 18-го. Йому заборонять в’їзд в Україну протягом найближчих трьох років. Повернувся Саакашвілі вже за рік - після перемоги Володимира Зеленського - йому повернули українське громадянство.

Мосійчук та Окуєва

24 жовтня 2017 року невідомий терорист лишає поруч з дверима телеканалу "Еспресо" моторолер, в якому схована саморобна бомба. Потужний направлений вибух ранить народного депутата Ігоря Мосійчука та вбиває його охоронця. Мосійчук - колишній фігурант справи васильківських терористів та кількох політичних скандалів. Замах на нього кваліфікують як терористичний акт. СБУ заявляє, що сліди виконавців ведуть в Росію, а конкретніше - в Чечню. Одного з підривників пізніше затримають, інші - тікають в північному напрямку.

30 жовтня 2017 року в селищі Глеваха під Києвом наймані вбивці обстрілюють авто добровольця Адама Осмаєва та волонтерки і ветеранки добровольчого підрозділу Аміни Окуєвої. Від отриманих поранень Аміна помирає на місці. Через два роки Національна поліція оголосить про затримання вбивць, розкриття резонансного вбивства і російсько-чеченський слід.

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