Згадати 2018-й: старт медреформи, моряки в полоні, вбивство Каті Гандзюк та надання Томосу

У ТСН триває спецпроєкт "30 кроків вперед". І цього разу розповідь про 2018 рік.

Арешт Надії Савченко за планування теракту.

У керченський протоці беруть в полон українських моряків та визнання Росії країною-агресором.

Загибель у донецькому кафе "Сепар" кишенькового вождя "ДНР" Олександра Захарченка.

В Україні міняється стара шкільна система. Тепер діти вчитимуться 12 років - 4 роки початкової школи, ще 5 - базова середня освіта й останні три роки - профільна середня освіта.

У США судять колишнього керівника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

У Великій Британії намагаються отруїти Скрипалів.

МЕДРЕФОРМА

2018 рік починається з прориву в медицині - від 1 січня стартує перший етап медичної реформи. Ламати стару систему починають з первинної ланки - дільничних лікарів. Тут має запрацювати новий принцип - гроші йдуть за пацієнтом, який сам обирає лікаря, а держава має сплатити за первинне лікування та швидку допомогу із власного бюджету.

Всім громадянам пропонують прийти в поліклініку чи амбулаторію та підписати декларацію із своїм сімейним лікарем. Станом на 1 січня 2021 року такі декларації підписали понад 30 мільйонів українців - більшість із них говорять про недоліки реформи, але зовсім мало просить повернути радянську медичну систему.

ООС

30 квітня 2018-го - в цей день антитерористична операція на фронті завершується і починається операція Об’єднаних сил.

ООС, якою командує об’єднаний штаб Збройних сил - тобто професійні військові, замість АТО, якою керувала служба безпеки.

Щоправда, зміна назви і керівництва операції ситуацію на війні не змінює. Українські бійці так само, як і раніше, гинуть і зазнають поранень.

"30 кроків вперед", 2018 рік: арешт Надії Савченко, загибель вождя "ДНР" та зміна шкільної системи

"ВОСКРЕСІННЯ" БАБЧЕНКА

Вбито Аркадія Бабченко. Йому тричі вистрілили в спину біля дверей власної квартири. Російський незалежний журналіст помирає від ран в кареті швидкої - такими заголовками рясніють усі новинні стрічки.

Але вже наступного дня Бабченко з’являється на пресконференції СБУ про власне вбивство. Виявляється, все це просто спецоперація. Роль кілера зіграв ветеран та волонтер Олексій Цимбалюк, який вивів правоохоронців на так званих організаторів. СБУ пояснює, що дозволило попередити цілу низку терактів, що готувалися в Україні - проти активістів та журналістів.

Невдовзі затримують і головного обвинуваченого - бізнесмена Бориса Германа. Але справа Бабченка не стає прозорою. Герман заявляє, що так само працював на українські спецслужби. Після цього всі судові засідання переводять у закритий режим, а потім ймовірного організатора замаху засуджують лише на трохи більше чотирьох років ув’язнення.

Сам Аркадій Бабченко через рік - в 2019-му - виїжджає з України до Ізраїлю. Журналіст пояснює чергову еміграцію незгодою з результатами виборів президента України.

ХТО ВБИВ КАТЮ ГАНДЗЮК?

31 липня 2018-го наймані вбивці виливають сірчану кислоту на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Вона працювала в мерії та боролася з корупцією. Після зухвалого нападу місцеві правоохоронці порушують справу за статтею про хуліганство. Пізніше - під тиском друзів Каті - перекваліфікують її на замах на вбивство з особливою жорстокістю.

Кислота знищила понад половину всієї шкіри Каті. Вже наступного дня її спеціальним літаком доправляють до Києва, а біля палати виставляють охорону. Попри усі намагання лікарів 1 листопада Катя помирає. А друзі загиблої організовують громадську ініціативу "Хто вбив Катю Гандзюк?".

Вбивць Гандзюк знайдуть та засудять дуже швидко, а от організатори і досі під слідством.

ВІЙНА В ПРОТОЦІ

25 листопада. Керченська протока. 4 російські прикордонні катери відкрито нападають на українські кораблі. Неподалік кримського мосту їх таранять та обстрілюють зі швидкісних гармат, коли наші здійснюють перехід з Одеси до Маріуполя. В полоні опиняються 26 українських моряків. Усіх їх звинувачують у незаконному перетині російського кордону.

У відповідь Україна того ж дня оголошує воєнний стан. В 10 областях переносять вибори, а загалом посилюють охорону морських портів і тимчасово забороняють в’їжджати до України російським чоловікам віком від 16 до 60 років.

7 вересня 2019 року після обміну полоненими всі незаконно засуджені в Росії моряки повернуться до України.

ТОМОС І ЦЕРКВА

Жовтень 2018-го. Синод Вселенського партіархату у Стамбулі повертає українську митрополію у підпорядкування Константинополю, а вже 15 грудня на Об’єднавчому соборі українці нарешті створюють єдину помісну церкву – Православну Церкву України. Згодом Томос привезуть до України, але це вже наступний рік.

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