Згадати 2020-й: пандемія змінює історію людства, падіння літаків, копи-ґвалтівники та вибори в США

У ТСН триває спецпроєкт "30 кроків вперед". І цього разу — розповідь про 2020 рік.

Пандемія коронавірусу змінила історію людства.

Вихід Великої Британії з Євросоюзу.

Завершення Ілоном Маском космічної монополії Росії.

Повінь у Західній Україні.

В Україні падає літак з курсантами.

Поліцейські з Кагарлика стають відомими на всю країну.

Терорист, що захопив автобус із пасажирами в Луцьку. Тоді злочинець кинув у правоохоронців гранату, що не вибухнула, і змусив президента записати відео з порадою дивитися фільм "Земляни".

Іран збиває літак

8 січня під час зльоту в аеропорті Тегерана вибухає і падає український "Боїнг". Через кілька днів заперечень офіційна влада Ірану визнає - їхні військові переплутали літак МАУ з ворожим об’єктом і запустили у нього зенітну ракету. 176 людей з шести країн загинули.

19 січня в Борисполі зустрічають тіла 11 загиблих українців. Всі вони були членами екіпажу - молоді та красиві, їм ще б жити й жити. Але передавши Україні тіла жертв свого ракетного нападу, Іран категорично відмовляється віддавати головний доказ цього злочину - чорні скриньки збитого літака.

21 травня 2021 року суд канадської провінції Онтаріо визнає - збиття авіалайнера МАУ було навмисним терористичним актом. А 7 червня Іран офіційно повідомив про початок виплат компенсацій родинам загиблих - всі вони отримають по 150 тисяч доларів.

"Корона"

Початок 2020 року. Світ лякають новини з Китаю і невідома хвороба – COVID-19.

У січні в ізоляції опиняється китайське місто Ухань, саме там були зафіксовані перші випадки. У Всесвітній організації охорони здоров’я заявляють, якщо хвороба буде розповсюджуватися такими темпами, в ізоляції можуть опинитися усі країни.

Нові Санжари

Забрати українських громадян з охопленого коронавірусом Уханя - свята справа. Але розміщуйте їх десь якомога далі від нас. Десь так була налаштована частина українців, коли їх питали про готовність прихистити евакуйованих людей.

Уханські біженці викликають в Україні паніку. В українських містах та селах, де є санаторії, починаються акції. На дорогах навіть починають будувати блокпости і барикади. 20 лютого уряд нарешті визначається - 94 людей триматимуть в карантині в селищі Нові Санжари на Полтавщині. Та налякані місцеві перекривають дороги, а у вікна автобусів летить каміння.

Вже наступного дня люди заспокояться, але жахливу зустріч показують по більшості світових телеканалів. Потім стане відомо, що в різних точках України паніку сіяла організована група провокаторів.

11 березня 2020-го - Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно називає коронавірус COVID-19 пандемією загальносвітового маштабу. Хвороба вийшла за межі Китаю. Одна за одною країни зачиняють свої кордони і оголошують карантин. Людям забороняють виходити з домівок, кадри з лікарень та інформація про кількість хворих і померлих приголомшують. Маски та дезінфектори стають нормою життя. Усі масові заходи були скасовані. Зокрема, вперше в історії доводиться пенести Олімпійські Ігри - з 20-го на 21 рік.

"30 кроків уперед", 2020 рік: пандемія коронавірусу, події в Нових Санжарах і терорист із Луцька

Пожежі в Чорнобилі

Зима без снігу та рання весна роблять ліси сухими, як сірник. 4 квітня спалахують велетенські лісові пожежі в Чорнобильській зоні та на Житомирщині. Вогонь впритул наближається до споруд атомної станції та знищує третину туристичних об’єктів в зоні. Подекуди вогонь знищує цілі села.

Така велетенська площа пожежі свідчить, що спалахнуло одразу в десятках місць. Поліцейські підозрюють - тут могли працювати диверсанти.

Якщо пожежі вчасно не погасити - ліс вигорить повністю. Тому в Чорнобиль їдуть пожежники з усієї України. Титанічними зусиллями, а іноді і з ризиком для життя, вогонь вдається зупинити.

Трагедія в Кагарлику

Протигаз, гумові кийки та багаторазові зґвалтування. 24 травня 2020-го в Кагарлику на Київщині поліцейські влаштували в райвідділку справжнє гестапо. Двоє правоохоронців протягом 9 годин катують та ґвалтують жінку, яку вони викликали як свідка.

В іншому кабінеті – б’ють та погрожують зґвалтувати чоловіка, якого нібито підозрювали в крадіжці.

Потім з’ясують, що про методи слідства власних підлеглих начальник відділку в Кагарлику знав і не вживав жодних наслідків.

Наступного дня в лікарні жінка розповіла, що з нею робили копи. Обох одразу затримали - вони продовжують все відкидати. Пізніше кількість півдозрюваних збільшується до чотирьох, а ДБР встановлює інші факти насильства в поліції Кагарлика. Слухання справи в суді відбуваються в закритому режимі - надто багато страшних подробиць.

Впав літак з курсантами

25 вересня 2020 року на Харківщині падає та спалахує літак з курсантами. Старий Ан-26 цього дня здійснював вже шостий навчальний рейс поспіль - таким чином кожен з курсантів Харківського університету повітряних сил мав змогу сісти в крісло другого пілота і отримати досвід керування літаком. Та вони не встигли - вже на третій хвилині після зльоту екіпаж повідомив про аварію одного з двигунів. А вже через 7 хвилин літак врізається в землю поблизу автодороги Харків – Київ, ледь не зачепивши автомобілі, що проїжджали нею.

В цій страшній аварії загинуло 26 людей - 19 курсантів та семеро членів екіпажу. Один з курсантів дивом залишився живим. Розслідування доведе, що в аварії винні співробітники вишу, які систематично порушували правила польотів. А екіпаж літака не мав досвіду аварійної посадки в складних ситуаціях.

Звільнення Марківа

4 листопада в Україну після трьох років ув’язнення в Італії повертається нацгвардієць Віталій Марків. Військовослужбовця, в якого було подвійне громадянстьво України та Італії, затримали в Болоньї в 2017-му. Та звинуватили у вбивстві італійського тележурналіста неподалік Слов’янська. Фотожурналіст Андреа Рокеллі загинув під мінометним обстрілом в 2014-му, а Марків, на думку обвинувачення, спровокував цей мінометний вогонь.

В 2019-му італійський суд вирішує, що Марків винен і має бути засуджений до 24 років ув’язнення. Проте вже через рік апеляція повністю скасовує вирок суду першої інстанції - Віталій Марків ні в чому не винний.

Масштабні протести та вибори президента в США

2020-й запам’ятався і маштабними протестами. Білорусь постала проти диктатора Лукашенка, в США мільйони люди виходять на вулиці після вбивства темношкірого Джорджа Флойда і рух Black Lives Matter охоплює країну.

А ще США розділяються між двома кандидатами – на результати президентських виборів 20-го з нетерпінням чекає весь світ. Це вибори з найбільшою явкою за останні 120 років. Після підрахунку голосів стане відомо, що в Білому домі з’явиться новий господар – Джо Байден. Але входини він відсвяткує лише за два місяці – і це вже буде 2021-й.

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