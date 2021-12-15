Згоріли живцем: чоловік після інсульту та його товариш не вибралися з охопленого вогнем будинку

Згоріли живцем: чоловік після інсульту та його товариш не вибралися з охопленого вогнем будинку

Дерев’яна будівля вигоріла за дві години.

У селі Олешковичі на Волині двоє чоловіків загинули у пожежі. Вогонь побачили сусіди та викликали пожежників. Але врятувати людей рятувальникам уже не вдалося. На згарищі знайшли тіла двох чоловіків – 52-річного господаря та його 54-річного приятеля.

Про те, що спричинило пожежу та чи були шанси у загиблих врятуватися, йдеться 15 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

Пожежу в будинку першими побачили сусідські діти, на їхній галас люди вибігли зі своїх будинків. “Тільки виглянула, а там - вже огонь, вже палало все”, - розповідала жителька Олешковичів Оксана Бардабуш.

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Сусіди одразу викликали рятувальників, вогонь горів так, що самотужки загасити його було неможливо. Спершу думали - всередині лише господар, 52-річний Іван. Та згодом з’ясувалося, що згорів також його друг, який прийшов у гості.

Дерев’яний будинок вигорів за якихось дві години. Господар загинув у кімнаті, а приятель – у веранді, не дійшовши усього кілька метрів до вхідних дверей.

Як розповіли сусіди, 52-річний власник будинку жив тут один. Кілька місяців тому в нього стався інсульт і він тільки почав самостійно ходити. Тож його часто навідував друг із сусіднього села - допомагати по господарству. “Він йому і хату опалював, розпалював грубку”, - розповідав місцевий мешканець Степан Тузь.

Сусіди запевняють, що чоловіки спиртним не зловживали, але господар часто курив у ліжку і не завжди акуратно гасив недопалки. У поліції підтверджують, попередня причина пожежі – куріння у ліжку. Але всі обставини буде з’ясовано під час слідства.

У середу, 15 грудня, одного з чоловіків поховали. Із загиблим на пожежі господарем будинку прощатимуться незабаром.

На Волині двоє чоловіків живцем згоріли у пожежі | Новини України

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