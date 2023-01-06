Згоріли м’язи аж до кістки: у Дніпрі бійцеві дивом врятували ногу

Лише встиг побачити новонародженого сина, як за кілька днів ледь не втратив життя на фронті. У Дніпрі медики врятували бійця, який тяжко постраждав через вибух. Медики кажуть, ураження та опіки потребували ампутації ноги, та неймовірними зусиллями кінцівку вдалося зберегти. Тож Назар тепер чекає, коли вдасться пройтися із сином рідним містом, йдеться в ТСН.

25-річного Назара в загрозливому стані доправили з Донеччини до Дніпра ще восени - нога, рука, спина та обличчя в глибоких опіках, гомілку розтрощило.

Віру в краще плекав щомиті, зізнається Назар із Хмельниччини. Він був на передовій, коли у вересні народився синочок. Встиг побачити первістка в пологовому й одразу повернувся на Бахмутський напрямок, а вже за кілька днів вибух ледь не обірвав його життя. “Був вибух. Я ще хотів встати, пройти, пробігтися, не вийшло трошки. До кінця не розумів, що все так було плачевно”, - зізнається боєць.

Ураження жахливі, визнають медики. За нормами, ногу мали ампутувати, та лікарі вирішили поборотися, всупереч усім показникам. “Це опік, якого немає в класифікації. Це коли згоріла шкіра, підшкірна клітковина, навіть були попечені м’язи. Відкрилися кістки. І на цьому фоні в нього дуже складний перелом гомілки”, - пояснюють медики.

Майже два десятки складних операцій, за ногу Назара боролися ортопеди-травматологи, пластичні хірурги та комбустіологи. В опіковому центрі Дніпра кажуть, застосували усі методики, аби врятувати бійцеві кінцівку. І чотири місяці відчайдушної боротьби дали результат. “Кінцівка, яка в посібниках написана - стовідсоткова ампутація, вона є! Він нею рухає”, - констатують лікарі.

Врятована нога стала на вісім сантиметрів коротшою, та коли заживуть рани, Назару зроблять пластичну операцію на кістках. Він сам каже: витримає все заради сина. “Дуже хочеться, щоб мій син зростав у мирній державі”, - каже боєць.

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