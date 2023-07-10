"Згоріло все": на АЗС прокоментували наслідки масштабної пожежі у Києві

В столичній мережі автозаправних станцій KLO кажуть, що зараз підраховують збитки, які завдала пожежа на Броварському проспекті, де від тарану автомобіля горіла АЗС і було госпіталізовано трьох людей.

Що кажуть власники АЗС?

"У наслідку ДТП повністю згоріли: автозаправочна станція та її приміщення, автомийка й наша офісна будівля, що примикали до комплексу. Зараз йде оцінка розміру збитків. Поки ми не можемо назвати навіть приблизної суми, оцінка тільки розпочалася", - повідомили сайту ТСН.ua у преслужбі компанії.

Ми поцікавилися, у якому стані зараз знаходиться працівник АЗС, який постраждав унаслідок пожежі.

"Постраждав один співробітник АЗК, отримавши опіки. Його було госпіталізовано з місця події. Наразі, його життю нічого не загрожує. Звичайно, ми надали та продовжимо надавати необхідну підтримку, супроводжували співробітника до лікарні та спостерігаємо за його станом", - зазначили у пресслужбі.

Там додають, що їх співробітник знаходився в епіцентрі пожежі – він безпосередньо працював на заправочній колонці. Чоловік отримав опіки рук, але може ходити.

А на питання: хто буде відшкодовувати завдані збитки та що загрожує чоловіку, який скоїв наїзд на АЗС, відповіли так:

"Все це буде вирішуватись у правовому полі згідно чинного законодавства та існуючих процедур", - зазначили в мережі АЗС.

Що відомо про пожежу на АЗС

В поліції Києва сайту ТСН.ua розповіли, що пожежа виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку. Вогонь повністю знищив будівлю й наземне обладнання АЗС та 8 легкових авто.

Трьох постраждалих із опіками різного ступеню госпіталізували медики. Серед них водій автомобіля, який врізався в заправочну колонку та оператор АЗС.

"У результаті події троє осіб, зокрема водій авто і пасажир, а також оператор автозаправної станції, отримали опіки різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували медики. Поліцейські опитують свідків автопригоди та проводять першочергові слідчі дії. За попередніми даними, водій автомобіля "Ауді", 2002 року народження, не впорався із керуванням та здійснив зіткнення із колонкою на автозаправній станції, у результаті чого сталося загорання. Наразі відомо про трьох потерпілих, зокрема водій авто і пасажир, 2006 року народження, а також оператор АЗС, 1975 року народження, отримали опіки різного ступеня тяжкості. Лікарі госпіталізували потерпілих, їм надається медична допомога", - розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Поліцейські опитують свідків автопригоди та проводять першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Порушення ПДР із "запальними" наслідками: на АЗС в Києві підраховують збитки від пожежі

Як гасили пожежу

Про те, що на Броварському проспекті, 29 спалахнула пожежа рятувальникам повідомили в неділю, 9 липня, о 15:09. На місці було виявлено трьох потерпілих. Їх передали медикам. Площа займання склала 1500 квадратних метрів. До гасіння вогню було залучено 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. Через пожежу на АЗС було перекрито рух транспорту на проспекті Броварському від вулиці Братиславської до вулиці Будівельників.

Раніше сайт ТСН.ua повідомляв, що винуватець ДТП, після якої спалахнула заправка, в лікарні без тями: поліція відкрила проти нього справу.

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