Зґвалтували навіть 4-річну дитину: слідчим вдалося ідентифікувати російських окупантів, яким висунили підозри

За один день двоє російських солдатів скривдили 12 жителів села, троє з яких були неповнолітніми.

Повідомлено про підозру ще двом російським військовим, які ґвалтували жінок та дітей під час окупації Київщини. Російських катів не зупиняли ні благання про помилування, ані вік жертв – найменшій було лише 4 рочки, йдеться в ТСН.

На початку повномасштабної війни колони важкої техніки кілька днів сунули на столицю, проте їх вдалося зупинити українським військовим. Окупанти залишались у селах, що були на шляху. В перервах між обстрілами розстрілювали цивільних та мародерили. Спочатку обкрадали місцеві магазини, потім почали ходити по хатах. Крім їжі, шукали горілку та жінок. Після двох тижнів війни російські солдати через відсутність перемог на полі бою почали відриватися на місцевих.

“Вони пішли просто по кожній хаті, вони розуміли, де є жінки. Перша – це була молода сім’я, чоловік і дружина і малолітня донька. Вони зґвалтували і дитину і жінку, побили чоловіка і змусили дивитися, як ґвалтують її дружину”, - розповідає в Офісі генпрокурора.

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За даними слідчих лише двоє російських солдатів за один день скривдили 12 жителів, троє з яких були неповнолітніми. “Це військовослужбовці Російської Федерації, їм 28 та 31 рік, 15 окремої гвардійської мотострілецької бригади роти снайперів збройних сил РФ”, - додають слідчі.

Військові 15-тої бригади збройних сил Росії за даними журналістів-розслідувачів «Інформнапалм» брали активну участь у захоплені Криму та Донбасу. Військовий підрозділ із Самари має статус миротворчого і під егідою ООН може виконувати місії по всьому світу. Після повномасштабного вторгнення в Україну російські «миротворці» відзначились лише активним мародерством та знущаннями над цивільними.

Слідчі поліції та генпрокуратури встановили дані двох воєнних злочинців. Журналістам ТСН вдалося розшукати їхні профілі в соцмережах. Обидва підозрювані – контрактники російської армії, снайпери. Один з них, судячи з некрологу місцевої сільради, загинув у квітні минулого року в Україні. Посмертно нагороджений орденом за мужність.

Українськи жертви їхніх знущань, які погодилися давати покази, впізнали російських катів. Їх будуть судити заочно за порушення законів та звичаїв війни. “Ці злочини відбуваються системно, з дозволу керівництва або вказівки керівництва. І зараз ми напрацьовуємо базу матеріалів, щоб передати в міжнародний суд, щоб притягнули не лише виконавців, а і вище керівництво РФ”, - кажуть у Офісі генпрокурора.

Одразу після звільнення українських територій від рашистів до населених пунктів заходять слідчі генпрокуратури та поліції. Сексуальне насильство російських військових щодо українців розслідують особливо обережно. Більшість жертв не готові розповідати про такі злочини. Нині розслідується понад 170 справ, підозри отримали лише 9 російських ґвалтівників. Проте їх кількість значно більша. Якщо до них не дістанеться українське правосуддя, вирок готові винести Збройні сили України.

Ґвалтували 4-річну дитину – ідентифікованим російським військовим повідомлено про підозру

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