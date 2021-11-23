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Зґвалтували, побили, пограбували та пішли розважатися: через що підлітки жорстоко познущалися з працівниці лазні

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Зґвалтували, побили, пограбували та пішли розважатися: через що підлітки жорстоко познущалися з працівниці лазні

ілюстрація / Фото з відкритих джерел

Молодиків затримали за підозрою у тяжких злочинах.

У Кривому Розі  15-річні підлітки напередодні прийшли до лазні та розпилили там вогнегасник. Коли працівниця закладу попросила відшкодувати збитки, покликали її до банкомату. Дорогою, просто на вулиці  напали на жінку, побили, зґвалтували,  пограбували і з цими грошима пішли розважатися далі.

Про це 23 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Непритомну жінку із тяжкими травмами на вулиці знайшли перехожі і викликали "швидку" та поліцію.  48-річна постраждалу прооперували, вона досі у реанімації. Лікарі оцінюють її стан як важкий.

Підозрюваних  правоохоронці знайшли вночі  біля нічного клубу.  Найближчим часом суд має обрати їм запобіжний захід. Слідчим відділом відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.121(умисні тяжкі тілесні ушкодження), ч.3 ст.152(зґвалтування) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.

У Кривому Розі двох підлітків затримали за підозрою у зґвалтуванні та грабунку

У Кривому Розі двох підлітків затримали за підозрою у зґвалтуванні та грабунку

"На затримання нападників були орієнтовані всі наряди патрульної поліції міста. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців, зловмисників затримали за лічені години. Ними виявилися двоє місцевих неповнолітніх хлопців 2006 року народження. За погодженням із окружною прокуратурою останніх затримано в порядку ст.208 КПК України", - розповіли у поліції.

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