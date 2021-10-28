Жах і сором: лікар з Одещини розкритикував політиків, які маніпулюють темою вакцинації і COVID-19

Лікар-анестізіолог обурився поведінкою деяких політиків у студії 1+1.

Лікар-анестезіолог Роздільнянської центральної районної лікарні (Одеська область) Іван Черненко розкритикував емоційні звинувачення нардепа Нестора Шуфрича на адресу очільника МОЗ Віктора Ляшка.

У прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" Черненко закликав політиків не маніпулювати темою вакцинацію і коронавірусу.

"Я хочу це все коротенько прокоментувати і піти далі працювати. Ви знаєте, я за ці пів години, коли слухав, більше втомився, ніж за 24 години чергування. Мені дуже прикро, що ми в прямому ефірі спочатку розповідаємо про якісь антивакцинаторські настрої, а потім займаємося політикою. Я дуже прошу, поважні політики, депутати, перестаньте маніпулювати темою вакцинації і темою COVID-19", — зазначив лікар.

Він вважає, що замість балачок, політики повинні краще допомогти суспільству. Скажімо, зайнятися волонтерством у ковідних відділенях.

"Краще допоможіть. Краще нехай пан депутат (ред. - Нестор Шуфрич) направить свою енергію та піде в ковідний стаціонар і поможе трупи виносити, або перевертати важких хворих, які важать по 160 кілограм. Я це все чую і мені на голову не налазить. Тому що, замість того, аби сконцентрувати увагу на тому, на скільки важливо вакцинуватися, ми слухаємо про якусь політику, про те, що хтось за щось буде відповідати. Це жах, мені за вас соромно", — підсумував Черненко.

"Мені за вас соромно": лікар-анестезіолог прокоментував поведінку політиків у студії

Нагадаємо, що РНБО викрила російську антивакцинаторську мережу в Україні.

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