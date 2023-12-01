"Жах, порізали замки, студентів направили в підвал": на Тернопільщині розгорівся церковний скандал

На Тернопільщині розгорівся церковний скандал. В соцмережах виникла жвава дискусія через те, що днями начебто правоохоронці приїхали до Кременецького духовного училища та в той час, коли на вулиці була морозна погода, наполягали на тому, щоб студенти та студентки терміново залишили приміщення.

Що відомо про скандал

"О 6:00 ранку Кременецький Свято-Миколаївський кафедральний собор, на території якого розміщується регентське училище, оточила поліція", - повідомили в УПЦ (МП).

Та додали: "Всім, хто знаходився в приміщенні училища, а це здебільшого дівчата, було оголошено вимогу негайно залишити приміщення. Поліція увірвалась в келії, де проживали і в цей час ще спали вихованки училища, та примусово наполягала на терміновому збиранні особистих речей. Силовиків не бентежило навіть те, що на подвір’ї в цей час мінусова температура. Представник поліції повідомив, що йому надійшов наказ зачистити приміщення і він цей наказ виконає. Деякі дівчата в стані стресу зачинилися в своїх келіях. У відповідь силовики погрожують виламати двері і примусово вивести їх із приміщення".

Свято-Миколаївський кафедральний собор / Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Як розповів в коментарі для ТСН.ua настоятель собору, отець Василь, духовенство сподівалось на те, що вирішення питання буде мирним.

"Їхній хід для нас дивний, незрозумілий та жорстокий. Прямо о шостій годині, коли діти спали, увірвались. Порізали замки. Вчинили не по-українські, не по совісті. Напевно, так зробили, тому що хотіли це робити не в присутності тих людей, які могли зібратись. Жах. Студентів направляли в підвал, в бомбосховище гуртожитка",- розповів настоятель.

Свято-Миколаївський кафедральний собор

Пояснення поліції

Своєю чергою, в Тернопільському обласному главку поліції розповіли, що поліцейські забезпечували охорону громадського порядку під час виконання судового рішення щодо Свято-Миколаївського собору в Кременці.

"Суд зобов’язав релігійну громаду повернути Миколаївський собор з келіями XVI-XVII століть, що в Кременці, Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Загальна площа 1 756,0 квадратних метрів", - повідомила пресслужба ГУНП в Тернопільській області.

За даними полійцейських, термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ приміщеннями Миколаївського собору та інших об’єктів, які є державною власністю, закінчився 12 лютого 2023 року.

Свято-Миколаївський кафедральний собор у Кременці

"Незважаючи на судові рішення, священнослужителі УПЦ кілька місяців відмовлялися передати приміщення архітектурної пам’ятки Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. На території собору, знаходилося регентське училище. Сьогодні студентів та викладачів перевезли у заздалегідь підготовлені приміщення, де вони зможуть продовжити навчання", - повідомили в поліції Тернопільської області.

Резюмуючи, поліцейські додали: "З людьми, які перебували на території святині, спілкувалися поліцейські-психологи, поліція діалогу. Їм усім надали можливість у законному порядку покинути територію храму. Ніхто фізичної сили чи заходів примусів до людей не застосовував, все відбувалося виключно в правовому полі".

Нагадаємо, у Кременці на Тернопільщині державна виконавча служба разом з правоохоронцями 30 листопада виселила представників УПЦ МП із історичного Свято-Миколаївського собору та комплексу споруд біля нього.

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