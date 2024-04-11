Жах у Миколаєві: Росія вгатила балістикою серед білого дня, є загиблі та поранені

Ракетний терор РФ триває. Серед білого дня 11 квітня Росія вдарила балістикою по Миколаєву. Загинули звичайні перехожі. Напередодні ж РФ здійснила масовану комбіновану атаку на всю Україну. Гатили всим, що у них є.

Про страшні наслідки “прильотів” 10-11 квітня та останні подробиці з Миколаєва розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Росія вдарила по Миколаєву

11 квітня Росія вчергове вдарила балістикою по Миколаєву близько 12 години дня. На жаль, є загиблі та поранені. Про це одразу після прильоту повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім:

“Внаслідок влучання в місті, за попередньою інформацією, 2 особи загинуло, 4 постраждало”.

Наразі стало відомо, що в Миколаєві зросла кількість постраждалих від терористичного удару окупантів. За попередньою інформацією, загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало. Про вибух у місті писав і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич:

“Вибух у Миколаєві. Зʼясовуємо. Надам інформацію згодом”.

Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів у приватному секторі. Також зафіксовано ушкодження промислових об'єктів. Обставини уточнюються. Агресор підступно продовжує гатити по Україні саме вдень, коли на вулицях багато людей.

Безперервні обстріли агресором

Напередодні російські дрони також атакували Миколаївську область. Подробиці нічних обстрілів розповів Віталій Кім:

“Інформація щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу станом на 07:30 ранку 11 квітня. В ніч проти 11 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 8 БпЛА типу «Shahed 131/136».

Миколаївський район:

Уночі 11 квітня під час бойової роботи сил протиповітряної оборони уламки збитих БпЛА типу «Shahed-131/136» впали на відкритій території. Постраждалих немає.

Також о 03:05 ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає”.

Під ударом опинився енергооб'єкт у Миколаївському районі, почалася пожежа. Енергетики запроваджували аварійні відключення світла. Крім того, внаслідок збиття “Шахеда” виникла пожежа на рекреаційному об'єкті, яку оперативно ліквідували.

Але гучно було не лише в Миколаєві. Вся Україна пережила чергову масовану повітряну атаку росіян! У ніч проти 11 квітня летіли десятки ракет і “Шахедів”. Гатили всим, що мали! Ціль рашистів – незмінна! Вони б’ють по цивільних і критичній інфраструктурі. Харків, Запоріжжя, Львівщина, Київщина і не тільки – гучно було одразу в кількох регіонах. Застосував цього разу ворог і свою найпотужнішу зброю – аеробалістичні ракети “Кинджал”.

Обʼєкти критичної інфраструктури пошкоджені також на Запоріжжі. Уламки дрона впали на енергетичний обʼєкт на Одещині. Там загинуло 5 людей, зокрема 10-річна дівчинка! Вибухи чули також на Дніпропетровщині, Черкащині, Миколаївщині, Херсонщині, Хмельниччині, Рівненщині та в Харкові. На жаль, також є поранені та постраждалі. Російські пропагандисти писали, що уразили Трипільську ТЕС на Київщині. Підтвердили ураження об’єкта критичної інфраструктури в області і в Київській військовій адміністрації, втім, куди саме поцілив ворог, не уточнюють. Пізніше в "Центренерго" заявили, що Трипільська ТЕС повністю знищена.

На ракетний обстріл ворога вже відреагував і Володимир Зеленський. Він звернувся до партнерів України та закликав надати допомогу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЖАХ У МИКОЛАЄВІ! Росія вгатила балістикою серед білого дня! Є загиблі та поранені!

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