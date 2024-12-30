Жахлива авіатроща в Південній Кореї: які були останні слова пілота перед падінням

У Південній Кореї досі не можуть з'ясувати, що стало причиною катастрофи Боїнга-737, який прямував зі столиці Таїланду Бангкока до міста Муан. Він розбився під час приземлення, з'їхавши зі злітної смуги. Двом людям дивом вдалося вижити.

Моторошні кадри й останні подробиці авіатрощі зібрала кореспондентка ТСН Яна Слєсарчук.

За добу після однієї з найжахливіших авіакатастроф в історії Південної Кореї служби безпеки досі не можуть сказати, чому у Боїнга 737-800 не спрацювали шасі. Літак виїхав за межі посадкової смуги, врізався в огорожу та спалахнув.

Диспетчери попередили борт словами: “Обережно, активність птахів”. О 8:59 ранку пілот повідомив про надзвичайну ситуацію і збирався переривати приземлення через зіткнення з птахами. Пілот сказав: "Мейдей, мейдей, мейдей" і далі вжив слова “зіткнення з птахами” і “вихід на друге коло”.

В міжнародному голосовому зв'язку мейдей – це сигнал лиха, аналог слову СОС в абетці морзе. Його використовують і в повітрі, і на морі та передають тричі – саме для того, щоб не переплутати з будь-яким іншим, схожим словом. Часу на реакцію в аеропорту – обмаль: літак, що саме заходив на приземлення в аеропорту міста Муан на півдні країни, на друге коло так і не зайшов, він сів за 2 хвилини, так і не випустивши шасі.

Жахлива авіатроща в Південній Кореї / Скриншот із відео

“Якби часу було більше, вони могли б запросити додаткові заходи – скажімо, пожежні машини, які б виїхали на посадкову смугу й були готові до надзвичайного приземлення”, – розповів речник Міністерства інфраструктури і транспорту Кан Чжунхьон.

Вже добу в аеропорту Муана чекають родичі. Спершу вони сподівалися на диво. Але вижити вдалося лише одному пасажирові та стюардесі. Їх доправили до лікарні. Більше про них нічого не повідомляють.

“Зі 181 людей на облавку 179 загинуло, двоє поранені. Ми ідентифікували 141 жертву і продовжуємо роботу з відбитками пальців та днк-тестами, щоб знайти решту”, – розповів голова управління авіаційної безпеки Джу Чонгар.

Упродовж двадцяти років "Боїнг" цієї моделі – один з найпоширеніших літаків у світі. Американський авіаексперт Джофрі Томас називає його найнадійнішим. Кожен борт робить по кілька перельотів за день. Для корейської авіакомпанії ДжеДжу це перша катастрофа за весь час її існування.

“Ми обслуговували цей літак відповідно до всіх наявних протоколів. Жодних відхилень від норми в ньому не виявили”, – розповів виконавчий директор авіакомпанії Jeju Кім Ібаі.

Жахлива авіатроща в Південній Кореї / Скриншот із відео

Для Чхве Санмока, якого лише три дні тому призначили виконувачем обов'язків президента Південної Кореї, ця загальнонаціональна трагедія стала сильним випробуванням. У країні, де на початку грудня було на пів доби оголошено надзвичайний стан, а далі за пів місяця двома імпічментами відправили у відставку спершу президента Юн Сукйоля, а далі прем'єра Хана Доксу, який посів його місце – політична криза.

Лідер опозиції Лі Джемун заходить до зали з родичами жертв, спілкується з ними на камери, відвертається, немов утираючи сльози.

Те саме робить і Квон Юнсе, тимчасовий голова правлячої партії. В державі оголошено тижневу національну жалобу. Одразу низка західних експертів висловили сумніви, що таку аварію спричинило саме лише зіткнення з птахами. В усіх корейських авіакомпаніях зараз проходять посилені перевірки.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЖАХЛИВА АВІАТРОЩА в Південній Кореї! ОСТАННІ СЛОВА ПІЛОТА ПЕРЕД падінням…

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