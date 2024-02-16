Жахливі злочини Путіна: Байден зробив гучну заяву щодо смерті Навального та війни в Україні

Президент США Джо Байден відреагував на інформацію про смерть Олексія Навального, якого називали “російським опозиціонером”. Він наголосив на важливості підтримки України.

Про це він заявив під час свого брифінгу.

“Мільйони людей у всьому світі, як і я, не здивовані й обурені новиною про смерть Олексія Навального. Він сміливо протистояв корупції, насильству та всьому поганому, що робив уряд Путіна. Путін наказав його отруїти, він його заарештував, він притягнув його до відповідальності за сфабриковані злочини. Його засудили до в'язниці. Його тримали в ізоляції. Навіть це не завадило йому критикувати брехню Путіна. Навіть у в’язниці він був потужним голосом правди, що дивно, якщо подумати про це. І він міг би безпечно жити в еміграції після замаху на нього в 2020 році, який ледь не вбив його. Натомість він повернувся до Росії, знаючи, що його, ймовірно, посадять у в’язницю або навіть уб’ють, якщо він продовжить свою роботу”, — сказав Байден.

Але Путін одно зробив це, додав він: “Путін відповідальний за смерть Навального. Те, що сталося з Навальним, є ще одним доказом жорстокості Путіна. Нікого не треба обманювати. Ні в Росії, ні вдома, ні будь-де в світі. Путін націлює це не лише на своїх, а й на громадян інших країн. Як ми бачили, що зараз відбувається в Україні, він також вчиняє жахливі злочини проти власного народу. І його люди по всій Росії та в усьому світі сьогодні оплакують Навального, тому що він був багатьма ким, чим не був Путін”.

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“Ми повинні були забезпечити фінансування, щоб Україна могла продовжувати захищатися від злісних нападів і військових злочинів Путіна. Ви знаєте, було двопартійне голосування в Сенаті США, який проголосував переважною більшістю за продовження підтримки України. Тепер, як я вже казав раніше, спостерігаю за Палатою представників (продовжити голосування за цей пакет – ред.). Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута. Це увійде на сторінки історії. Годинник цокає, це має статися. Ми маємо допомогти зараз, ми маємо справу з Путіним. Ми всі повинні відкинути небезпечні заяви попереднього президента, які закликали Росію вторгнутися до наших союзників по НАТО, якщо вони не платять (не збільшують свої оборонні видатки – ред.)”, — зазначив президент Сполучених Штатів.

Він наголосив, що Путін і весь світ мають знати: якщо б будь-який ворог напав на США, їхні союзники по НАТО підтримали б їх: “І якщо Путін нападе на союзника по НАТО, Сполучені Штати захищатимуть кожен дюйм території НАТО. Зараз настав час для ще більшої єдності серед наших союзників по НАТО, щоб протистояти загрозі, яку становить путінська Росія”.

“Хай Бог благословить Олексія Навального. Його мужність не буде забута. І я впевнений, що це буде не єдина сміливість, яку ми побачимо в Росії найближчим часом. Ми точно не знаємо, що сталося, але немає сумніву, що смерть Навального стала наслідком чогось, що зробив Путін, його і його головорізи”, — резюмував Байден.

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