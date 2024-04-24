Жарт не вдався: скандальний священник Дедюхін порадів удару по Харкову і втрапив у черговий скандал

Священник Дедюхін "відзначився" жартом про удар по телевежі Харкова і нарвався на хейт.

Окупаційні війська Росії 22 квітня вкотре обстріляли Харків. Цього разу рашисти знищили телевежу, і поки одні ліквідовують наслідки, знайшовся українець, який порадів ворожому удару. Абсурд полягає у тому, що він – священник ПЦУ Олександр Дедюхін.

Про скандал, який отримав лозунг: "Падре, ви серйозно?" і чому нічого не буває "внє палітікі" – в ексклюзиві TСН.ua. розповіла Вікторія Гнатюк.

У телевежу Харкова рашисти цілилися вже не раз, таким чином окупанти хотіли залишити харків’ян без телебачення, Інтернету та зв’язку, й почати накачувати людей російською пропагандою. Але, не вдалося. Вже 23 квітня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що має оптимістичні прогнози щодо роботи телевежі.

Скандальна заява священника Дедюхіна

І поки одні беруться ліквідовувати наслідки, знаходяться ті, кому смішно. Мова йде про священника Православної церкви України Олександра Дедюхіна, який пожартував щодо харків'ян, які залишились без доступу до телемарафону, після чого й загримів у скандал. Відповідний допис священник опублікував у Facebook.

"Повідомляють, що кляті вороги у Харкові пошкодили найсвятіше — телевежу, яка транслювала телемарафон. Ужос! І шо тепер мудрому нароту робити? Звідки дізнаватися правду???", - написав Дедюхін.

Українці "гумор" не оцінили

Але тут священник прогадав, і його ж недолугий жарт обернувся проти нього, адже користувачі Мережі не оцінили "гумору" служителя церкви, і назвали його моральні та інтелектуальні якості сумнівними.

"Хто-небудь, передайте пану Дедюхіну, що пан є латексний виріб сумнівних моральних та інтелектуальних якостей. А, ну можете ще те, що вежі в народі інколи використовують для спостереження, зв'язку, оповіщення та постановки радіоперешкод. Зовсім уродженець РСФСР без масажу обличчя форму втрачає, я бачу".

"Щойно прочитав, як відомий українець радіє тому, що росіяни роз'*бали телевежу в Харкові. Тепер я бачив все".

Вже не перший скандал за участю Дедюхіна

Щойно священник хльобнув хейту, як тут же видалив пост, але таке вирішення проблем у нього не вперше, адже Дедюхін і прославляється далеко не вперше.

Так, 2021 році спалахнув скандал після його допису про жінок та їхнє право на аборти. Він назвав борців за право жінок робити аборти "недорозвинутими особистостями".

Священнослужитель висловлював переконання, що жінка не має права робити аборт, якщо дала згоду на сексуальні стосунки. Також у своєму пості Дедюхін вжив вислів "с*чка не схоче – кобель не скоче". Проте після хвилі обурення у соцмережі Дедюхін знову ж таки швиденько підчистив цей допис.

А звучав він в оригіналі так:

"Коли недорозвинуті особистості ходять з транспарантами на кшталт: "Моє тіло – моє діло", як людина, що поважає свободу інших, я, в принципі, можу частково з цим погодитися. Тобто якщо ума нема, ти можеш імплантувати собі роги, не стригти нігті…От тут це справді твоє діло. Коли твоє тіло починає обмежувати свободу іншого, це перестає бути лише твоїм ділом",

Священик просить людей "не вмирати в погану погоду"

Ну а ще Дедюхін дає геніальні поради, що люди не мають "вмирати в погану погоду", бо йому неприємно в таку погоду "працювати". Цей скандал теж спалахнув 2021 року тільки вже у грудні.

"Бережіть себе, бо ховати вас в таку погоду – приємного мало", - порадив тоді священник людям.

Дедюхін про росіян

Неділя, 20 листопада 2022 рік, йде 270-й день повномасштабної війни, помирають військові і цивільні, діти, жінки, люди похилого віку, й ясно, що українці всім нутром ненавидять Росію, росіян, Путіна і все, що взагалі має відношення до російського.

"Падре" знов влазить зі своєю думкою, мовляв, українцям настав час зупинити свій потік прокльонів у бік Росії.

"Знаєте, парафіяни, мені дуже не подобається ваш духовний стан. Я розумію, що все можна пояснити обʼєктивними причинами, ворогами, ватниками та корисними ідіотами поруч. Але кількість прокльонів, що лунає з ваших вуст, а головне з ваших сердець вже зашкалює. І не потрібно казати, що ви маєте право, що всі ваші прокляття на адресу свнсбчих виродків справедливі та виправдані, що інакше ви не можете, що це вони винуваті, а ми ж такі білі та пухнасті, нас просто довели до такого стану… Ми маємо любити ворога. Любити в тому сенсі, що не розповідати, якими язвами він має покритися, та в яких котлах у пеклі має варитися, а бажати нашим ворогам швидше зустріти Бога. Яким чином – то вже інше питання… Але повторюся: наше завдання не проклинати, а благословляти, бо прокляття потім в нас живуть. Наші прокляття".

Хоча було й таке, коли Дедюхін також казав, що вбивати окупантів, які прийшли на нашу землю, щоб чинити вбивства, насильство та мародерство, не є гріхом. І якщо у вас в голові не вкладається, як так, що священик потрапляє у такі скандали, замість того, чим він має займатися за покликанням душі, то все набагато простіше, ніж здається.

Що відомо про Олександра Дедюхіна

Олександр Дедюхін – відомий священник ПЦУ, блогер. Ще до отримання Томосу, 2019 року він їздив з експрезидентом Петром Порошенком до Стамбула до патріарха Варфоломія.

Ну а ще він же депутат Полтавської міської ради від партії "Європейська солідарність", а 2023 року до всіх своїх регалій додав ще одну: керівника пресслужби Полтавської міської ради.

Ось як це рішення пояснив секретар міськради Андрій Карпов:

"Чому саме він? Тому що Олександр Дедюхін чудово володіє засобами комунікації, меседжерами та іншими засобами налагодження зв’язків. Він блогер та священник і вміє доносити необхідні смисли. Він заряджений позитивом".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ПАДРЕ, ВИ СЕРЙОЗНО?!" Український священник радіє удару РФ по Харкову! Мережа ГУДЕ!

Нагадаємо, юрист розповів про наслідки рішення щодо призупинення консульських послуг українським чоловікам за кордоном.

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