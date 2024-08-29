"Жарти закінчились": працівникам ТЦК дозволили стріляти на ураження, що відомо

Таку вказівку працівники центрів комплектування отримали після інциденту, коли чоловік посеред ночі скоїв збройний напад на пост охорони Луцького ОМТЦК та СП.

У ТЦК стрілятимуть на ураження, а ВЛК працюватимуть 24/7. В Україні продовжують роботу над мобілізаційними процесами. Відповідні розпорядження вже донесені до особового складу терцентрів. Тим часом, Кабмін затвердив нові форми повісток. Відтепер вони міститимуть не тільки підпис керівника ТЦК, герб та печатку, але й матимуть відповідний QR-код.

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Працівники ТЦК стрілятимуть на ураження

Представники ТЦК тепер можуть відкривати вогонь на ураження, якщо є загроза їхньому життю. Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП:

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"ТЦК – це режимний об’єкт. У випадку загрози життю військовослужбовців – вони відкриватимуть вогонь на ураження. До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження".

Така миттєва реакція з’явилася внаслідок гучного інциденту, що трапився напередодні. Вночі 27 серпня, під час комендантської години, стався збройний напад на пост охорони Луцького ОМТЦК та СП:

"Під час комендантської години стався озброєний напад на пост охорони Луцького ОМТЦК та СП! 27 серпня вночі невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ОМТЦК. У результаті нападу був поранений старший солдат, який зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі".

Як зазначається, солдати роти охорони, які у цей час несли службу, діяли рішуче згідно з обставинами й відкрили вогонь у відповідь. Злочинцю вдалося втекти з місця події. Його розшукують правоохоронці:

"Від росіян ми могли чекати чого завгодно, але від своїх..."

Наголошується, що військові, які перебували на посту охорони, служили на фронті. Всі вони – місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю від початку повномасштабного російського вторгнення. Вони отримали поранення і були переведені на службу в тил:

"Це військові із бойовим досвідом, яких після поранень перевели на службу до Луцького ОМТЦК".

У ТЦК наголошують: усі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства:

"Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені – знайдуть".

Ба більше, до особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження:

"До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Жарти закінчились. Хотіли по закону? Буде все по закону".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ЖАРТИ ЗАКІНЧИЛИСЬ": працівникам ТЦК дозволили стріляти на ураження! Що відомо?

Реакція українців

Примітно, що під повідомленням у Facebook люди почали висловлювати свою думку щодо інциденту та ставити запитання щодо діяльності терцентрів:

"А хто буде розбиратися, чи була загроза життю, чи ні, щоб стріляти на ураження? Чи буде проводитись обов’язкова відеофіксація в режимі нон-стоп всіх дій ТЦК? Якщо вищеперерахованого не буде, то зовсім скоро це перетвориться на безконтрольний відстріл цивільних. А за тим постане питання: "А не до**я ТЦК і СП на себе бере?", зі всіма витікаючими наслідками".

"Дуже прикрий випадок, найскорішого одужання вашому побратиму. Проте з допису є певні питання: Чи гарантуєте ви, що не буде свавілля щодо останньої тези "вогонь на ураження" як способу примусу? У випадку застосування вогню на ураження будуть проводитись якісні розслідування випадків? Є якийсь документ, який регламентує застосування зброї (в т.ч. Вогнепальної) для військовослужбовців ТЦК СП?"

"Буде по закону? І будете допускати адвокатів? І закінчиться практика незаконного затримання, побиття та утримання громадян в ТЦК? І ВЛК буде проводитися відповідно до вимог закону із аналізами, діагностикою та оглядом? Чи у Вас закон знову лише в один бік буде працювати?"

"По закону ТЦК – то не підрозділ Міноборони, а окрема організація, і взагалі не мають права носити зброю. Я вже не кажу про те, що вони не мають права затримувати людей, тільки можуть робити заходи оповіщення. Але ж і зброю мають, і затримують. То, може, хай самі спершу дотримуються закону?"

"А якщо ТЦК нападає на людину, чи можна, спираючись на ст. 36 ККУ, застосовувати зброю або інші предмети? Коли троє ТЦКшників б’ють одну людину – чи це не 40 ККУ – екстремальне насилля? Тебе б’ють, ти захищаєшся? Ситуацій, коли цивільні отак-от стріляють, скільки? Перша чи друга? От такі-от жарти. Можливо, треба застосовувати ці правила і до вас? Пс: хотіли по закону? Буде по закону. А до цього ви робили не по закону?"

ВЛК працюватимуть 24/7

Тим часом, у Києві військово-лікарські комісії проводитимуть медичні огляди цілодобово. Усе для того, аби мобілізація відбувалася ефективніше та швидше, повідомили у столичній військовій адміністрації.

Також переглянули і склад об'єднаних центрів мобілізації. Там працюватимуть найбільш кваліфіковані представники районних держадміністрацій, ТЦК та СП, управлінь Національної поліції та відділів охорони здоров’я. Вони координуватимуть та контролюватимуть, зокрема, роботу лікарів ВЛК.

Виникає логічне запитання – а що, комендантська година вже не діє? Чи на ВЛК тепер будуть "запрошувати"» звечора, вночі проводити медогляд, а зранку – або додому, або "придатний" і одразу тобі вручають бойову повістку, і на полігон?

ВЛК / Фото: Associated Press

Нові повістки

До речі, нагадаємо, що Кабінет міністрів затвердив новий вигляд повісток від ТЦК. Повістки тепер можуть бути на бланку з гербовою печаткою або формуватися Єдиним державним реєстром призовників та містити унікальний QR-код. Про це йдеться в ухваленій постанові від 16 серпня 2024 р. № 951.

Крім того, оновлені форми повісток будуть розрізнятися за типами, залежно від мети виклику: для проходження медичного огляду або мобілізації. Це допоможе уникнути плутанини та спростить процес взаємодії між громадянами та терцентрами.

Згідно з постановою, керівник ТЦК в разі оформлення повістки на бланку засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою. Повістка, сформована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією.

Як перевірити повістку через "Резерв+"?

Військовозобов’язані зможуть перевірити чинність повістки від ТЦК через застосунок "Резерв+". Про це розповів очільник управління інформаційних технологій Міноборони України Олег Берестовий. Під час вручення повістки користувачі застосунку "Резерв+" зможуть просканувати QR-код на повістці, щоб переконатися у її справжності та вберегти себе від шахрайства. Він додав, що в Міноборони працюють над тим, щоб за допомогою реєстру "Оберіг" автоматизувати виписування повісток з використанням електронного підпису начальника ТЦК.

Онлайн-ТЦК

Ба більше, Міністерство оборони взагалі планує перетворити "Резерв+" на онлайн-ТЦК, щоб надавати всі послуги через застосунок. Зокрема – реалізувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та скерувань на військово-лікарську комісію. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Вона пояснила, що частину послуг хочуть реалізувати вже восени, ще частину – через певний час.

Примітно, що команда Міноборони з цифровізації постійно працює над удосконаленням системи. Кілька десятків персональних даних і десяток службових даних, які встановлені законом про "Оберіг", постійно оновлюються.

За словами Катерини Черногоренко, наразі "Оберіг" вже має обмін з кількома реєстрами.

Водночас адвокатка Анастасія Кондрась пояснила, що може бути ситуація, коли дані, які, наприклад, зазначені у військову квитку, та дані, які містяться у відповідних реєстрах, не співпадають. А це вже причина для адміністративного затримання громадянина. Однак, якщо ви знайшли такі розбіжності, то не обов’язково йти до ТЦК, щоб виправити цю ситуацію. Можна скерувати листа до ТЦК та СП з проханням виправити неточну інформацію.

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