Жданов назвав причину, яка може змусити окупантів залишити Донецьк

В окупованому Донецьку – величезна проблема з водопостачанням.
Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чи можуть окупанти залишити Донецьк.
Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.
Експерт прокоментував звинувачення Путіна, що мовляв Україна "залишила Донецьк без води".
"Справа в тому, що вони не переживуть зиму без води. Через відсутність води вони не можуть утримувати війська у Донецьку. Адже особовий склад потребує багато води, а возити постійно вони не в змозі. Для них це величезна проблема", – зазначив Жданов.
Він нагадав, що в окупованому Донецьку технічну воду подають один раз на три дні лише на декілька годин.
"Фактично, питання утримання Донецька сьогодні може вирішуватися в районі Бахмута і Соледара", – підсумував експерт.
Нагадаємо, диктатор Путін пояснив, що Росія б'є ракетами по енергетичній інфраструктурі України, бо Україна не постачає воду в окупований Донецьк.
Раніше повідомлялося, що у Донецьку почалися проблеми зі зв'язком, інтернетом та світлом.
Зазначимо, що окупанти регулярно обстрілюють Донецьк, звинувачуючи у цьому ЗСУ.
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