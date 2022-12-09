Жданов назвав причину, яка може змусити окупантів залишити Донецьк

В окупованому Донецьку – величезна проблема з водопостачанням.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чи можуть окупанти залишити Донецьк.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

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Експерт прокоментував звинувачення Путіна, що мовляв Україна "залишила Донецьк без води".

"Справа в тому, що вони не переживуть зиму без води. Через відсутність води вони не можуть утримувати війська у Донецьку. Адже особовий склад потребує багато води, а возити постійно вони не в змозі. Для них це величезна проблема", – зазначив Жданов.

Він нагадав, що в окупованому Донецьку технічну воду подають один раз на три дні лише на декілька годин.

"Фактично, питання утримання Донецька сьогодні може вирішуватися в районі Бахмута і Соледара", – підсумував експерт.