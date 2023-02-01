Жданов оцінив російських десантників, які під Бахмутом замінили "вагнерівців"

Російська пропаганда інформувала, що ще у вересні 2022 року втрати десантних військ РФ сягали під 50%.

Військовий експерт Олег Жданов підтвердив, що під Бахмутом справді воюють російські десантники, проте більшість із них – не професійні військові, а мобілізовані бійці.

Про це Жданов розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

Він звернув увагу, що це вже не ті добре натреновані російські десантники, які намагалися захопити аеродром у Гостомелі на Київщині на початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Вони (українські військові – ред.) дійсно сьогодні зустрічають десантні війська, але вони сьогодні вже не ті десантники, які намагалися, допустимо, захопити аеродром у Гостомелі. От з тими було дуже важко боротися, вони були професійними військовими і навчені так, як потрібно десанту. А сьогодні – ні. Сьогодні більше половини – мобілізовані", – розповів військовий експерт.

"До речі, навіть з вуст російських пропагандистів ми знаємо, що ще у вересні минулого року втрати десантних військ РФ сягали під 50%. Так це було у вересні", – додав Жданов.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни повідомили, що найманці ПВК "Вагнера" не досягли значних успіхів у Бахмуті після того, як ЗСУ відійшли від Соледара. Тож зараз участь у боях навколо міста беруть російські десантні війська, які намагаються відновити там наступ.

За словами військового експерта Сергія Грабського, відчайдушні бої, які ведуть ЗСУ на Бахмутському напрямку, в районі Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара, біля Кремінної, ламають плани російських окупантів.

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