Жданов оцінив загрозу наступу окупантів на Запоріжжя

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував інформацію про рух колон російських військ у напрямку Запоріжжя. Так, окупанти могли просто переміщатися для посилення іншої ділянки фронту.

Водночас на сьогодні не фіксується активність російських військ на Запорізькому напрямку.

Про це Жданов розповів в інтерв’ю телеведучій на "1+1" Наталії Мосейчук.

"Якщо нарахували близько тисячі військовослужбовців (у колоні – ред.), то це може бути одна батальйонно-тактична група. Вона буде нараховувати десь 800, до тисячі осіб. На сьогодні ми не спостерігаємо активності і штурмових дій з боку російських військ на Запорізькому напрямку. Тому це могло бути перекидання військ", – сказав військовий експерт.

"До речі, вони сьогодні створюють нове угруповання в районі Енергодара. Туди перекидаються і ракетні війська, і артилерія. І вони починають обстріли Нікополя на іншому березі річки Дніпро. Тому цілком можливо, ця колона могла переміщатися для посилення іншої ділянки фронту на Запорізькому напрямку або – створення нового угруповання в районі Енергодара", – пояснив Жданов.

Зауважимо, 19 липня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про рух декількох колон окупантів, ймовірно, військовослужбовців строкової служби, у бік Запоріжжя.

Нагадаємо, протягом 19 липня окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах п’яти населених пунктів Запорізької області. Також ворог вів вогонь по позиціях українських захисників.

Читайте також: