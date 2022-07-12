Жданов окреслив два сценарії розвитку війни в Україні найближчим часом

Військовий експерт Олег Жданов окреслив два сценарії розвитку війни в Україні на найближчі місяць-півтора.

Обидва розвитки подій - і хороший, і поганий - опираються на зброю, яку Україна чекає від своїх партнерів. Крім того, багато залежить від того, хто зіграє на випередження.

Про це військовий есперт сказав в інтер'ю ТСН.ua.

Поганий сценарій полягає у тому, що Росія збільшить свої резерви.

"Таким чином підсилить свій наступальний потенціал і буде продовжувати наступ на сході України. А ми будемо очікувати на ту зброю, яку нам пообцяли наші партнери. Це найгірший сценарій, якщо Росія нас випередить", - наголосив Жданов.

Хороший сценарій полягає у тому, що Україна випередить Росію, а іноземна зброя надійде раніше, ніж держава-терористка зможе сформувати свій резерв.

"Тоді ми будемо нарощувати нашу обронну спроможність, наносячи розгром російській армії, змушуючи їх переходити до "глухої" оборони, завдавати їм вогневого ураження. Таким чином ми зможемо на другу половину серпня вийти на неспроможність Росії отримувати оборону рубежів, які вони займають на сьогодншній день", - наглосив військовий експерт.

Як повідомлялося, військовий експерт Сергій Грабський прокоментував загрозу наступу та завдання ракетних ударів з Білорусі по північних, Рівненський та Волинській областях України. За словами експерта, ситуація у регіонах України, які межують з Білоруссю, постійно ускладнюється - там є загроза авіаційних ракетних ударів.

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