Жданов: оточення Путіна хоче "пустити Кадирова в забуття", щоб про нього ніхто навіть не згадував

Оточення Путіна не хоче пускати Кадирова до Москви, тому кремлівські прихвостні не допускають піару лідера Чечні.

Оточення російського диктатора Путіна хоче "пустити Кадирова в забуття", аби про нього ніхто не чув і не говорив.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

"Оточення Путіна боїться і не хоче пустити Кадирова у Москву. А Кадиров такими популістськими заявами намагається продемонструвати Путіну, що він "відданий солдат". Він же як сказав: "Я відданий солдат Путіна, я виконаю будь-який наказ". Він хоче пробитися", - зазначив експерт.

Жданов каже, що у Чечні теж назрівають внутрішні проблеми, яких боїться Кадиров. Тому він хоче убезпечити себе.

"Він відчуває загрозу і тому хоче бути поближче до Москви, до центральної влади. Скоріш за все, він таким чином прагне, щоб його забрали до Москви", - вважає Жданов.

Водночас оточення Путіна, яке, за словами експерта, вже контролює інформаційну сферу навколо Путіна, "не дає піарити самого Кадирова".

"Я так розумію, вони хочуть пустити його в забуття, щоб про нього забули і ніхто навіть не згадував. Це вже ознаки внутрішніх інтриг, які плетуться навколо самого Путіна", - зауважив Жданов.

Нагадаємо, раніше Жданов розповів, що Кадиров, ймовірно, шукає собі систему безпеки — "тепле місце, де його не зможуть дістати".

"У Чечні (зростають — Ред.) протестні настрої. Там же як — "кров за кров". А він вбив дуже багатьох чеченців, коли домовився з Путіним", — каже експерт.

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