Жданов попередив про масований удар: скільки ракет і коли ворог може випустити по Україні

Російська армія готується завдати чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними моніторингових каналів, на аеродромі “Оленья” споряджені ракетами та готові до застосування щонайменше дев’ять бортів бомбардувальників Ту-95МС.

Коли ворог може вдарити, скільки ракет здатний підняти в повітря та які можуть бути цілі – про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Скільки ракет накопичила Росія

За словами Олега Жданова, російська армія спроможна раз на місяць завдавати масованих ракетногих ударів по Україні. Востаннє ворог атакував 15 січня.

“Цілком ймовірно, що вони до нього готуються. У них є недоторканний запас – це приблизно 900-1000 ракет всіх типів. Крилаті, балістичні ракети. Росія дотримується цього регламенту. На місяць вони можуть виготовляти десь близько сотні ракет теж різних типів”, – каже Олег Жданов.

Водночас, за його словами, Росія останнім часом використовує значно менше ракет під час масованих ударів.

“Останні були близько 70 ракет і півтори сотні “Шахедів”. Так що десь там 20-25, можливо, залишилось з попереднього місяця. І таким чином цифра (недоторканного запасу – ред.) росте. Поступово росте, але вона росте”, – каже Олег Жданов.

Скільки ракет Росія може підняти в повітря

Втім навіть наявність ракет не дає змоги росіянам завдавати масованих ударів по Україні, коли їм заманеться, пояснює військовий експерт.

“Тут є є нюанс. Справа в тому, що наявність ракет не вирішує проблему пускових установок. Це паралельна проблема. І тут немає, на жаль, в вільному доступі даних про стан пускових установок російських ракет. По ракетах ми знаємо. Технічна справність ракет дуже низька. Вони їх постійно втрачають, вони падають, в тому числі на території Російської Федерації, не долітаючи до цілі”, – каже Олег Жданов.

За його словами, саме з цих причин російська армія зараз рідко застосовує “Калібри” — збирати їх важче, комплектуючі дістати важко, немає немає пускових установок. Втім раніше Росія могла випустити 50-60 ракет лише цього типу під час одного масованого удару.

“Та сама проблема з авіацією, особливо з Ту-95. Ту-160 не приймають участі в нанесенні ракетних ударів тому що в Російській Федерації не очікували такої затяжної війни. Тому вони не встигли до початку вторгнення модернізувати Ту-160 під ті ракети, які у них є в наявності. А їх рідна ракета тільки в ядерному спорядженні і в дуже обмеженій кількості. Тому Ту-160 приймає участь тільки в демонстрації сил і намірів – перелітає з аеродрому на аеродром. Іноді його піднімали в повітря, і ми лякалися, що кількість носіїв може бути збільшена. Але він на сьогоднішній день не виконує роль носія”, – пояснює Олег Жданов.

Водночас Ту-95, які за даними моніторингових каналів сьогодні споряджені та готові до застосування, не здатні брати більше двох ракет на борт.

“Хоча він може брати 10 ракет на борт по характеристикам. А це говорить про те, що літаки настільки зношені, що вони технічно не потягнуть таке навантаження. Максимум дві ракети. Тобто, якщо зараз дев'ять літаків готові, то 18 ракет максимум вони зможуть підняти”, – каже військовий експерт.

Чим була особлива остання атака

Олег Жданов звернув увагу, що останній масований ракетний удар по Україні 15 січня був “показовим”.

“У тому сенсі, що вони зібрали, як кажуть військові, зі всіх стволів. От що було, то і пустили. Тому що були і “Кинджали” – Міг-31К, Х-22, – це Ту-22, і були “Калібри”. Тобто збірна солянка і всього потроху. І це говорить про те, що для того, щоб створити масовість, Росії треба дуже сильно напрягатися”, – каже військовий експерт.

Коли Росія може завдати ракетного удару

За словами Олега Жданова, точно передбачити, коли російська армія завдасть масованого удару, неможливо. На його думку, ворог не чекає, поки в Україні вдарять морози, щоб бити по енергетиці.

“В січні не було ніяких морозів – і вони вдарили. Я думаю, що тут може бути або технічна складова, в плані наявності ракет і готовності носіїв, або політична складова. Скоріше, я прив'язуюсь до політичної складової, яка вже обмежена наявністю ракет і технічною справністю носіїв”, – каже Олег Жданов.

Куди може вдарити ворог

Найімовірніше, бажані цілі для Росії під час масованого удару – це українська енергетична інфраструктура, вважає військовий експерт.

“А навіщо навіщо Путіну вигадувати щось нове? Я так розумію, що в генеральному штабі йому пояснили, що немає сенсу бити по нашим по нашим військам, тому що їх знайти сьогодні дуже важко. Ми намагаємося не тримати накопичення резервів в одному місці і постійно їх пересуваємо. Ловити наші аеродроми – їм достатньо намагань “Шахедами”. Але ми на навчилися своєчасно злітати. Ми ж піднімаємо авіацію. І навіть, якщо вони влучать в аеродром, то крім пошкодження адмінбудівель і самої зльотно-посадкової смуги, більше ніякої шкоди вони завдати не можуть. Складів там немає, там все на підвозі, на відстані. Треба шукати. Тому залишається енергетика”, – вважає Олег Жданов.

Водночас ворог останнім часом спрямовує ракети на об'єкти критичної інфраструктури та житлові комплекси, що також може стати цілями під час наступного удару.

“Почастішали такі удари. Це ж масштаб, це площадна ціль, неможливо промахнутися. Просто намалювати олівцем точку всередині житлового масиву і лупити туди ракетою. А ми вже відіб'єм, чи не відіб'єм – то, як кажуть, наша проблема. Це просто терор. Терор з метою примусити нас погодитися на переговорні умови Російської Федерації”, – каже Олег Жданов.

Нагадаємо, 11 лютого Росія завдала ударів по об'єктах енергетики та газової інфраструктури. В Україні запровадили відключення світла.

Російська армія підіймала в повітря бомбардувальники Ту-95МС, які здійснили пусковий маневр. Водночас реальних пусків ракет не було.

Читайте також: