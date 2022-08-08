Жданов поставив у глухий кут: чому ЗСУ, як Ізраїль, не обстрілюють РФ та Білорусь

Допоки ЗСУ не стрілятимуть по території РФ у відповідь, ми будемо нести шалені втрати і це не принесе нам жодного успіху.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чим війна в Україні відрізняється від ізраїльської та чому ЗСУ не обстрілюють у відповідь РФ та Білорусь.

Про це він розповів в ефірі телеканалу FreeDom.

"Відмінність така, що Ізраїль йде шляхом силового вирішення і це, до речі, спрацьовує. Він відповідає силою на силу і у відповідь він застосовує стільки сили, щоб придушити агресора. Ми ж на сьогоднішній день ведемо політику не відповіді і тому, особливо на своїх кордонах, потерпаємо від дій агресора. Чому ми не подавляємо вогневі точки на кордоні із Сумською і Чернігівською областями? Чому ми не наносимо удари туди, де ми їх можемо нанести - по території тієї ж самої Білорусі? Білорусь же де-факто воює на стороні РФ. Допоки ми будемо мовчати, ми будемо нести шалені втрати і це не принесе нам жодного успіху", - заявив Жданов.

Він також, коментуючи твердження, що це не вибір ЗСУ, а прохання партнерів, які дають зброю, не обстрілювати у відповідь територію РФ, наголосив, що українська влада повинна як Ізраїль відстоювати свою позицію.

"У цьому і полягає суверенність держави. Ізраїль може встати і сказати, що це наше рішення (ред. - вести вогонь у відповідь) і примусити усіх поважати його. А ми, на жаль, поки що цього не можемо. Але, я думаю, що політичне керівництво над цим повинно працювати. У цьому суверенітет країни, у тому, щоб відстоювати свою позицію", - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 166-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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