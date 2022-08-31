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Жданов повідомив, коли очікувати успіху ЗСУ на півдні країни

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Жданов повідомив, коли очікувати успіху ЗСУ на півдні країни

Фото: Associated Press

29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що ЗСУ прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, коли очікувати успіху ЗСУ на півдні країни.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua 31 серпня.

"Я б не був таким оптимістичнім - декілька діб. Треба розуміти, що там перебуває найбільш боєздатна угруповання російських військ. Ми його оцінюємо десь у 25 тисяч військовослужбовців. Дуже велике. Попри те, що ми наносимо таке вогневе ураження, все ж таки противник намагається у будь-який спосіб забезпечити це угруповання. А також там заздалегідь, одразу, коли вони заходили, завезено ще дуже багато боєприпасів. Дуже багато. Тому, я думаю, треба казати про тиждень, а може і декілька тижнів, коли ми зможемо говорити про звільнення наших територій і вихід ЗСУ на Дніпро", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 189-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4372
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