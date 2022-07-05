Військовий експерт розповів, чи готовий Лукашенко вступити у війну на боці Росії

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко буде намагатися уникнути прямого бойового зіткнення до кінця широкомасштабної війни в Україні, яку розпочала РФ на чолі з Путіним 24 лютого.
Наразі немає ознак того, що Білорусь готується напасти на Україну, оскільки Лукашенко нещодавно навіть почав віддавати боєприпаси і частково техніку, яка була на довгостроковому зберіганні, до армії Росії.
Про це в інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.
"Він (Лукашенко. - ред.) буде намагатися уникнути прямого бойового зіткнення до кінця цієї військової кампанії. Зараз він навіть почав віддавати боєприпаси і частково техніку, яка була на довгостроковому зберіганні, до РФ. Ніхто напередодні війни не віддає боєприпаси і техніку. Чим тоді поповнювати війська?.. Він не став відмобілізовувати військовозобов'язаних. Він тільки роздав повістки", - сказав Олег Жданов.
Військовий експерт також нагадав останню політичну заяву Лукашенка, коли білоруський диктатор сказав, що, мовляв, правда на боці РФ і що Білорусь буде "захищати спину російської людини".
"Це ще одне підтвердження, що він буде уникати прямого бойового зіткнення. Головний чинник - це наша розвідка, яка каже, що на сьогодні немає ознак формування ударного угруповання на наших кордонах і зосередження білоруських військ у достатній кількості для вторгнення", - додав Жданов.
Водночас Жданов зауважив, що нині армія Білорусі перебуває у підпорядкуванні Лукашенка, однак щойно він віддасть наказ (на вторгнення. - ред.), вона автоматично переходить у підпорядкування Росії.
"І вже Росія керує єдиними збройними силами. Тоді Лукашенко сильно послабляється в політичному сенсі і він стає перепоною на шляху, припустимо, перший шлях - створення єдиних сил безпеки, єдиної армії; другий шлях - підписання угоди про об'єднання РФ і Білорусі в союзну державу. Він буде проти, це 100%. І він не хоче втрачати владу. І він стає перепоною на шляху створення союзної держави. Тоді його можна ліквідувати або усунути від влади будь-яким способом. Лукашенко це розуміє і тому робить все, щоб: "От ми готуємося до війни, але у війни поки вступити не готові Поки ми ще захищаємо спину російської людини". Як він сказав", - підсумував Жданов.
Нагадаємо, керівник української розвідки розповів, чи нападе Білорусь на Україну найближчим часом.
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