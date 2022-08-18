Жданов пояснив, чому Путін ніколи не оголосить загальну мобілізацію в Росії

Путін ніколи не оголосить загальну мобілізацію в Росії.

Про це 18 серпня в інтерв'ю ТСН.ua заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Загальну мобілізацію він (ред. - президент РФ Володимир Путін) ніколи не оголосить. Події в Криму це підтверджують. Він боїться визнати, що це воєнні удари. Спочатку він усе списував на пожежну безпеку. Потім у РФ зрозуміли, що це повне безглуздя і зараз вони списують вже на британські спецслужби, навіть не на українські. Вони бояться. Тому мобілізацію він ніколи не оголосить, бо війна втрачає популярність серед населення. І друге, він не може визнати, що друга у світі непереможна армія не змогла подолати 22-у в світі українську армію", - пояснює Жданов.

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Що стосується вербування, то за словами експерта, воно також не має і не матиме успіху.

"Вербування великих успіхів також не має. За 6 місяців війни вони змогли завербувати 13 тисяч білорусів, за різними даними, 16-40 сирійських найманців немає тут - ніхто не схотів поїхати. 100 тисяч із КНДР теж немає", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 176-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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