Жданов пояснив, чому Путін призначив Суровікіна: "Усвідомив, що "операція" програна"

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що президент РФ Володимир Путін призначив командувати війною проти України Сергія Суровікіна, адже розуміє, що програє так звану "воєнну операцію".

Про це Жданов розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

Зокрема, він дав коротку характеристику Суровікіну.

"Він же сидів. Він відбував покарання. Це саме він, будучи капітаном, його підрозділ розчавив людей на барикадах у 91-му році в Москві. Потім тільки Єльцин його помилував і відновив його. Так, справді, він має прізвисько "М’ясник". І справді він відрізняється особливою жорстокістю", – зауважив Жданов.

Він також пояснив, чому Путін призначив командувати війною Суровікіна, який зазнав поразки у наступі на Київ ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Справа ось у чому: Путін кардинально змінив ставлення до "спеціальної воєнної операції". Вперше за сім місяців оголошено командувача цією операцією. До цього ми з вами тільки гадали, як на кавовій гущі, хто ж командує. Завжди всі ниточки йшли до Путіна. Путін керував "СВО". А зараз він призначив Суровікіна. Це каже про те, що Путін усвідомив, що "операція" програна", – розповів військовий експерт.

Він додав: якщо Путін спершу особисто командував війною, а тепер призначив інше людину, він не сподівається на перемогу, і збирається зробити Суровікіна цапом-відбувайлом.

"Поясню. Коли він був упевнений, що все йде за планом, він намагався всі лаври переможця повісити на себе і стати на чолі цієї переможної "операції", щоб оголосити себе "собирателем земель русских". Раз він призначив іншу людину, значить він не сподівається на перемогу. І цей Суровікін буде цапом-відбувайлом, і на нього повісять всіх собак. Коли війна буде програна, він буде відповідати", – прогнозує Жданов.

Він також зауважив, що коли в РФ з’явиться нове керівництво, і якщо там буде змінено політичне командування, це нове керівництво "буде чітко знати розуміти і знати, кого видавати для міжнародного трибуналу".

"Тож Суроківін – не тріумфатор цієї війни, а він підставна особа, яка відбуватиме за всіх покарання", – узагальнив експерт.

Він зазначив, що на рахунку нового командувача війною вже два провали: провал під Києвом і провал у Маріуполі.

"Це ж він там командував і він не спромігся, поки президент Зеленський не віддав наказ скласти зброю у зв’язку з ухваленням рішення врятувати людей від загибелі. Вони не змогли взяти "Азовсталь" штурмовими діями. Тож у воєнному плані вони програли у Маріуполі", – пояснив Жданов.

"Те, що Суровікін погодився, я не знаю, з яких міркувань він погодився. А, може, його просто призначили, може, в нього не було вибору. Але він повинен усвідомлювати або хтось йому повинен підказати, що для нього це закінчиться дуже-дуже погано", – прогнозує військовий експерт.

Що ще відомо про призначення Суровікіна

Нагадаємо, раніше Жданов також заявив, що саме Суровікін обрав стратегію бомбардувань по Україні, тому найближчим часом загроза ракетних ударів зберігатиметься.

Як пояснив експерт Олександр Мусієнко, російські війська зазнають поразки на фронті і Путін це розуміє, тож готовий до будь-яких кроків. Саме тому він призначив Суровікіна командувачем "СВО".

Суровікін навряд досягне поставленої мети в Україні, оцінюють у британській розвідці. Він отримає мало ресурсів для досягнення політичних цілей, поставлених перед ним Кремлем.

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