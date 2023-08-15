Жданов пояснив, чому ракети ракети "Кинджал" перехвалені: "З’ясувалася ще одна особливість"

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що російська ракета "Кинджал" значно перехвалена. Виявилось, що вона втрачає точність після 900 кілометрів.

Про це він сказав у інтерв'ю ТСН.ua

Жданов наголосив, за 900 кілометрів точність "Кинджалів" падає.

"Після передостанньої атаки по Україні з використанням "Кинджалів" з’ясувалася ще одна особливість цих ракет – вони мають мінімальну дальність, і за 900 кілометрів їхня точність падає. Вони кілометр не долетіли до місця, куди, найімовірніше, були спрямовані. Тому тут багато залежить від особливості зброї – точності наведення і її ефективності. А другий момент, ми ж дорослі люди, і розуміємо, що не все можна оприлюднювати", – каже військовий експерт.

Аналітик Олександр Коваленко додав, що після останнього ракетного удару окупанти могли повторно вдарити по аеродрому на Прикарпатті.

"Відомо, що на цьому аеродромі перебували пілоти, які готувалися до від’їзду на навчання на літаках F-16. Тоді ворог ударив по Коломийському району "Кинджалом" на упередження, щоб влучити по пілотах. Я так розумію, що після цього росіяни провели дорозвідку і вдарили повторно", – розповідає сайту ТСН.ua Олександр Коваленко.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому мішенню російських окупантів став захід України.

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