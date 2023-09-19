Жданов пояснив, чому Росія не запускає ракети по мостах в Україні

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія не обстрілює мости в Україні, оскільки для того, щоб їх знищити потрібно випустити багато ракет і щоб усі вони досягнули цілі. А тому на його думку восени росіяни можуть знову почати знищувати енергетичну інфраструктуру.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Жданов пояснив, що руйнувати мости - це дуже складне завдання. Він наголосив, що ЗСУ тривалий час били по Антонівському мосту, щоб суттєво його пошкодити. А тому на його думку, окупанти можуть знову спробувати атакувати саме енергетичну інфраструктуру.

“Ми знаємо це по власному досвіду, пам’ятаємо і бачимо зараз, як і Чонгар і Антонівський міст як ми руйнували. Так що навряд чи. Енергетика все ж таки залишається найбільш ефективною. Якщо вони влучають в одну підстанцію трансформаторну, то залишається цілий район без електрики”, – каже військовий експерт.

Нагадаємо, військовий експерт назвав ознаку того, як РФ готується до масованих ракетних ударів.

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