Жданов пояснив, чому Росії вигідна війна між Іраном та Саудівською Аравією

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія штовхає Іран до війни проти Саудівської Аравії. Це потрібно Кремлю, щоб відволікти увагу від війни в Україні.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

"Війна між Іраном та Саудівською Аравією можлива. Справа у тому, що Іран підтримує єменських хуситів для того, щоб боротися із Саудівською Аравією. Їхня головна мета - змінити у меншу сторону обсяги видобутку нафти. Бо Іран хоче продавати свою нафту хоча б на "сірому" ринку. Але, як я розумію, сьогодні втручатись у війну Іран особливо не хоче. Це може бути РФ: вони з одного боку просять в Ірану зброю, а з іншого - провокують. Це вигідно Росії, бо будь яка війна може відволікти увагу від нашої війни з РФ. Тут дуже складна політична формула. І для нас це вигідно, бо тоді Іран може не передавати РФ зброю, а з іншого - Саудівська Аравія уже звернулась до США за військовою допомогою. Для нас це може виявитись проблемою, бо тоді нам надаватимуть менше зброї. А РФ робитиме усе, що завгодно, щоб відволікти увагу від України", - пояснив Олег Жданов.

Саудівська Аравія заявила, що Іран хоче на них напасти: що відомо

Саудівська Аравія попередила США, що Іран планує найближчим часом напасти на неї та Ірак задля відволікання свого населення від антиурядових протестів. У цій країні підвищили рівень боєготовності своїх збройних сил.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані сказав, що повідомлення про загрозу Ірану проти Саудівської Аравії є "безпідставними звинуваченнями".

Раніше Іран звинувачував Саудівську Аравію, а також США та Ізраїль у підбурюванні до протестів проти влади на своїй території.

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