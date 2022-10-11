Жданов пояснив мету ракетних ударів по Україні: "Путіну вкрай необхідне перемир’я"

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що головна стратегічна мета масованого ракетного удару Росії по Україні полягає у примушенні держави до перемовин.

Про це Жданов розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

"Цей масований удар не стільки економічний і воєнний, скільки політичний. Головна стратегічна мета цього удару – примушення України до перемовин. Путіну вкрай необхідне перемир’я, припинення вогню. А першою умовою сідання за стіл перемовин буде тимчасове припинення вогню, щоб зупинити наступ Збройних сил України", – пояснив військовий експерт.

"Я думаю, що абсолютно вірне було рішення про те, що з Путіним немає сенсу вести перемовини. Він не хоче поступатися, він не може піти на компроміс. Він наполягає на тих вимогах, які він поставив за мету цієї війни", – додав Жданов.

Він також звернув увагу на те, що разом з ракетними обстрілами по Україні активізувалося і російське лобі у світі.

"Ви ж подивіться, всі важелі російських лобістів увімкнені на повну потужність. Ердоган: "давайте сідати за стіл перемовин". Папа Римський. Ходили чутки, що Путін зберігає частину свого капіталу у Ватикані. До речі, найчорніша каса у світі – Ватикан, церква, тому що немає ніякої світності. Спочатку він (Папа – ред.) каже, що ми – один народ, не розуміючи різниці в ментальності. Зараз він закликає до того, щоб ми прислухалися – не Путін до наших вимог – ми прислухалися до вимог Путіна. Ілон Маск – подивіться. Сьогодні буде зборисько країн Західної Європи у Відні і туди запрошують Ердогана, де він буде розповідати про мирний план і перемовини з Путіним без України. Вони будуть намагатися вирішити наше питання без нас", – вважає експерт.

"Ось і складається в одне ціле масований ракетний удар – або замерзнете, або здавайтесь. І тут же лобістські інтереси Росії на політичному полі: "а чи не варто нам закінчити цю війну, щоб ми не замерзли?" – пояснив Жданов.

Чому Путін застосовує ракетний терор: інші версії

Ракетні удари Росії по цивільній інфраструктурі України – прояв безсилої люті через поразки на фронті, зокрема, на східному напрямку. Тож невдачі на полі бою ворог компенсує війною проти мирного населення, заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

На думку посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького, масованими ракетними ударами по Україні Путін почав нову фазу війни, щоб знищити державу, поставити її на коліна та взяти під свій контроль владу.

Аналітик Олексій Їжак гадає, що масовані ракетні удари по Україні – особиста помста Путіна за вибух на Кримському мосту.

Ракет у Росії вистачить до весни за розумного використання. Таку оцінку дав радник Офісу президента Олексій Арестович.

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