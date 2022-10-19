Жданов пояснив, навіщо Росія перекидає до Білорусі особовий склад та техніку

За словами Жданова, в Білорусі наразі йде підготовка матеріальної бази для спільного угруповання з Росією.

Перший ешелон, який прибув з вантажівками до Білорусі – в армії це називається "робоча команда", завжди, коли треба підготувати базу для розташування більшої кількості військ, відправляється така собі робоча команда, яка буде будувати або наметові містечка, або ремонтувати ці приміщення, які Лукашенко надасть для розташування цієї бази, готувати паркові зони для зберігання техніки та інше.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Я так розумію, що інженерну техніку надасть Білорусь. І до речі, до цих військовослужбовців вже прийшов перший ешелон – 100 танків, 100 гармат, 100 БМП. Росія вже їм надає для формування перших підрозділів. Але це, найімовірніше, робоча команда для підготовки матеріальної бази для приймання великого угруповання, яке вони будуть намагатися сформувати", - зазначив він.

Ситуація в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко допомагає Путіну у війні проти України від 24 лютого. Саме з території Білорусі на Київ пішли в наступ російські війська. Звідти ж РФ запускає по Україні ракети.

Нещодавно Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах Союзної держави. Диктатор Білорусі заявив, що начебто Україна готувалася завдати удару по його державі.

16 жовтня стало відомо, що Російська Федерація почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери для регіонального угруповання військ.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що створене в Білорусі нове угруповання російської армії може бути готовим до нового наступу на Київ ближче до кінця 2022 року.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр також не відкидає нового наступу на Україну з території Білорусі та вважає, що для цього можуть залучити білоруських військових.

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