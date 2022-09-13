Жданов пояснив, навіщо росіяни продовжують перекидати сили у Херсонський капкан

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що росіяни на Херсонщині намагаються підтримати боєздатність своїх військових частин, адже капітуляція військ на цьому напрямку стане для них нищівною поразкою.

За словами експерта, окупанти перекидають до Херсонської області лише ту техніку, яку вони можуть переправити поромами та баржами, аби підтримати те угрупування, яке залишилось.

Про це Жданов розповів в коментарі ТСН.ua.

"Вони намагаються підтримати боєздатність частин. Вони туди надсилають людей і ту техніку, яку можна перевезти оцими поромами, баржами для того, щоб підтримати це угруповання", - пояснив експерт.

За словами Жданова, якщо угруповання російських військ у Херсоні здасться, "то це буде щось на кшталт Сталінграду, коли Паулюс підписав капітуляцію".

"Для Росії це буде такий нищівний удар в плані іміджевих і політичних втрат. Вони з Харковом не можуть сьогодні оговтатис, уже почали придумувати казки про перегрупування, про відведення військ, мовляв це все було по плану. Я навіть не уявляю, як вони зможуть це (втрату Херсона - ред.) обіграти. Для них це буде нищівна поразка", - переконаний Жданов.

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