Жданов пояснив, яку загрозу несе нещодавно сформований 3 армійський корпус РФ

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю ТСН.ua пояснив, як Кремлю вдалося сформувати новий армійський корпус і чи несе він загрозу Збройним силам України.

"Дійсно, є загроза. Чисельність корпусу планувалася до 15 тисяч осіб. Це штатна чисельність для армійського корпусу. Він танковий, формували вони його на базі першої танкової армії, судячи з того, що там помітили новітні танки Т-90 і Т-80, це говорить про те, що вони вишкребли у першої танкової армії все з парків, з боксів, вони все кинули в цей корпус. Була інформація, що вони хотіли зробити його найманим, але поки що вона не підтвердилася. На сьогоднішній день фігурує цифра, що вони сформувати всього-на всього 10 тисяч, не 15 тисяч", - розповів він.

За словами Жданова, ситуація в збройних силах РФ настільки критична, що вони не стали чекати на формування цього корпусу до повного штату, а почали за готовністю перетягувати до України частини, які вже укомплектовані. Найімовірніше, він буде направлений на Донецький напрямок, і зараз помітили ешелони з технікою в районі Таганрога, тобто вони можуть його відправити на південь через Крим.

"Для нас є позитивним те, що вони цей корпус "розірвали" на шматки, а не намагаються застосувати як єдиний організм, він не вирішить проблем на жодному із напрямків, ні на Донецькому, ні на Південнобузькому. Тим більше, що на Південнобузькому, я навіть не знаю, куди вони його можуть притулити. Ну, завезуть вони його там до Джанкоя, потім немає залізниці, треба робити марш або возити тралами важку техніку, а потім як її переправляти через Дніпро. Понтонного мосту немає, є поромні переправи, але вони на сьогоднішній день працюють на забезпечення цього угруповання. Але подивимося, де вони з'являться - ці частини, є два припущення, що вони будуть заходити через український Крим і через територію Ростовської області на Донецьк", - резюмував Жданов.

Нагадаємо, за даними Генштабу, РФ перекидає 3-й армійський корпус на окуповані території України і намагається відновити наступ.

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