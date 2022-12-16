Жданов про другий наступ на Київ: росіяни сподіваються, що після столиці впаде вся Україна

В інтерв’ю The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зокрема не виключив, що Росія може знову спробувати піти на Київ.

Також Залужний сказав, що, як і під час Другої світової війни десь за Уралом росіяни готують нові ресурси. Вони мають резерв 1,2-1,5 млн осіб. Наразі Кремль готує близько 200 тис. нових військових. Тому, за словами головнокомандувача, наразі важливе стратегічне завдання для України – це створити резерви й підготуватися до війни, яка може відбутися в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому — наприкінці січня.

"Може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва, в напрямку Білорусі, не виключаю і південного напрямку", - підсумував Залужний.

Якщо Росії вдасться зібрати, сформувати, навчити й озброїти таке 200 тис. військо, вони дійсно можуть здійснити другу спробу походу на Київ. Росія воює в парадигмі минулих війн. Це не Друга світова, й навіть не Перша світова війна, а ще раніше. У Кремлі вважають, що, якщо вони візьмуть Київ, то Україна впаде й одразу підпише капітуляцію. Для них це якась "скрепа". Вони не можуть залишити Київ у спокої.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, те, що російська промисловість сьогодні намагається якомога швидше перейти на військові рейки – це не таємниця. В межах своєї потужності та своїх можливостей вони намагаються відновлювати техніку й озброєння.

"А так як техніка й озброєння в основному зберігається за Уралом, тому, швидше за все, так і висловився головнокомандувач. Частину техніки й озброєння, до речі, вони везуть у Білорусь для відновлення на їхній промисловій базі. Резерви подивіться де. За Уралом основна маса була мобілізованих першої хвилі. І вона там триває. Там знаходяться виправні колонії, де утримують ув’язнених, і це на сьогодні стало другим джерелом в плані поповнення мобілізованих. І зараз саме за Уралом йде вербовка тих самих ув’язнених для відправки на фронт", - зауважує Жданов.

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Протягом першої хвилі мобілізації у вересні-жовтні Росія зібрала десь 240 тис. за даними української розвідки, хоча Міноборони РФ рапортує про 300 тис. Наразі цю хвилю Росія намагається підготувати на європейській частині Росії. Тобто, за Уралом триває мобілізація й підготовка до чергової хвилі, а на європейській частині – формування й навчання мобілізованих першої хвилі.

"Про якість я не буду казати, тут дуже важко оцінити. З одного боку ми бачимо ці так звані бунти мобілізованих, що ними не займається ніхто, а з іншого боку вони все ж таки знаходяться на полігонах, і все ж таки там щось із ними проводять, якісь заняття, готують. Вистачить на них техніки чи ні, ну це ще треба буде подивитися. Тому що таке 200 тис. військо озброїти – це дуже важка й дуже об’ємна задача. Впорається з цим РФ чи ні – ми побачимо в найближчі два місяці", - вважає Олег Жданов.

Щодо резерву в 1,2-1,5 млн, то, на думку експерта, якщо ми згадаємо вересень місяць, коли Путін оголошував мобілізацію, то він саме про цю цифру й казав, що треба зібрати десь 1,2-1,5 млн мобілізованих для створення війська, яке вирішить всі політичні завдання Путіна. А саме – повна окупація України й можливий похід далі на країни Балтії, Польщу, Словаччину, Чехію та інші.