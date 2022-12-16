Жданов про мобілізацію в Росії: або Путін не володіє інформацією, або йому вішають лапшу на вуха

Водночас, "математика" першої хвилі мобілізації в Росії жодним чином не співпадає з бажаннями кремлівського "фюрера" підготувати нове мінімум 200 тис. угруповання для нового масштабного наступу, зокрема й на Київ, чого не виключає вище військове й політичне керівництво України.

Ще наприкінці жовтня Міністерство оборони РФ відрапортувало, що протягом "першої" хвилі мобілізації (а, насправді, це була загальна мобілізація – ред.) вони призвали 300 тис. осіб. А вже на початку грудня Путін заявив, що 150 тис. із цих 300 тис. мобілізованих, вже на фронті. Тому не зовсім зрозуміло, яку кількість достатнього для повторного наступу на Київ угруповання вони готують.

Дійсно, "математика" й слова Путіна ну ніяк не співпадають. Або Путін не володіє інформацією, і йому, грубо кажучи, вішають лапшу на вуха його генерали, Генштаб, і це цілком можливо; або щось не сходиться.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, дійсно, якщо 150 тис. вже на фронті, то у них залишилося десь 90-100 тис. на навчаннях.

"Мобілізація була оголошена ще 22 вересня. Тобто, вже майже три місяці триває мобілізація. Це все, що вони змогли зібрати. До речі, немає жодної інформації на сьогодні щодо призову. Від 1 до 30 листопада був призов на чергову військову службу. Тим "дембелям", які мали звільнитися, вони заборонили звільнення з лав ЗС РФ. І ось ці 120 тис. теж хотіли використати в плані підготовки цього війська. Але це якось треба оформити: або продовжити їм термін служби, або демобілізувати й одразу їх мобілізувати. Хоча в Росії правова процедура – це найостанніша, про яку вони будуть думати", - сказав Олег Жданов.

Тому, за словами експерта, постає питання, яку армію вони будуть виставляти на кінець січня? Путін ще у вересні ставив завдання розгорнути спочатку десь 500 тис., а потім до травня 2023 року – 1,2 млн.

"Тоді питання: якщо вони зараз другу хвилю мобілізації починають, то за скільки місяців? Лише місяць треба, щоб зібрати цю хвилю. І ще 2-3 місяці на її підготовку. Тоді ми її побачимо не раніше березня 2023 року в більш менш придатному стані для ведення бойових дій. І треба пам’ятати, що кожна наступна хвиля буде гіршою за якістю за першу. Бо перша завжди знімає "вершки" тих, хто має якийсь досвід служби в армії. Щодо тих, хто має можливу участь у бойових діях, це вже навряд чи, бо вони їх вигребли за 9 місяців прихованою мобілізацією, яку вони почали ще в березні. Тому, будуть люди, які служили 20-30 років тому, або не служили взагалі", - каже Олег Жданов.

Проте, за даними українського Генштабу, ворог шукає додаткові джерела відновлення особового складу. Зокрема в мирний час у РФ дозволено служити особам з подвійним громадянством. Тобто, Кремль може мобілізувати близько 6 млн трудових мігрантів, які наразі перебувають на території РФ.

За словами Олега Жданова, нехай мобілізують, це було б добре. Росія на сьогодні дуже сильно похитнула економічну складову своєю країни тим, що мобілізувала найбільш дисциплінованих і законослухняних громадян. Це ті, хто отримав повістки й добросовісно прийшов до військкоматів.

"А потім почалися проблеми. В деяких регіонах місцевий транспорт не зміг вийти на маршрути, бо водіїв призвали. Військкомати огульно загрібають, кого можуть. Якщо вони сьогодні заберуть трудових мігрантів, то завтра у них стане економіка. Завтра Москва пов’язане у смітті, бо там жодного місцевого двірника немає, "гастарбайтери" метуть Москву від сміття й бруду. Це буде постріл собі в ногу", - підсумував Олег Жданов.