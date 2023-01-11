Жданов - про нові призначення в окупаційній армії: "Слова Кадирова нічого не означають"

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що призначення начальником головного штабу Сухопутних військ РФ генерала Лапіна, якого критикує Кадиров, свідчить про те, що Путін припинив дослухатися до гауляйтера Чечні.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Бездарним Лапіна назвав Кадиров. А він хто? Фахівець, польовий командир? Він не закінчував ніякий військовий заклад. Єдине, де він розуміється на оперативно-тактичному рівні - це ведення бойових дій в складі незаконних збройних формувань. Лапін все ж закінчував академію генерального штабу, він має військову освіту і він розуміється на військовій справі. Просто так командувачем округу не ставлять ніде. У нас теж командувача оперативного командування не призначають з вулиці. Він із кола Шойгу або Герасимова. І вони підтягують відданих людей зі своєї команди. І Лапін не найтупіший. Цим підкреслюється те, що слова Кадирова не мають політичної ваги, бо такі призначення робить не Шойгу, а Путін. Путін намагається збалансувати те, що він розбалансував, та хоче відновити баланс між кланами", - сказав Жданов.

Нагадаємо, генерал-полковникв Олександра Лапіна, якого в Росії критикували за провали на фронті, призначили начальником головного штабу Сухопутних військ РФ.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що нові призначення виявляють неприємну тенденцію для тріо Пригожин-Суровікін-Кадиров.

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