Жданов про ситуацію на фронті: "Чаша на терезах починає перехилятися на наш бік"

На сьогодні на терезах війни чаша починає перехилятися на бік України. Можна стверджувати про ліквідацію правобережного угруповання російських військ без великих втрат.

Російські війська вже не можуть наступати, а ЗСУ ще не можуть іти в наступ.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Наші можливості за останній місяць виросли. А можливості російської армії зменшились. Тому чаша на терезах починає перехилятися на наш бік", – сказав він.

"До речі, ми сьогодні можемо говорити про ліквідацію правобережного угруповання російських військ без зайвих втрат, особливо в особовому складі. Тобто ми можемо без активних бойових дій, а дистанційним способом потрохи це угруповання зводити нанівець і примусити росіян або відступати від правого берега Дніпра, або здатися в полон", – повідомив Жданов.

Він також зауважив, що російська армія вже не може наступати, а українська – ще не може.

"Ось вам патова ситуація на всій лінії фронту. І тепер почався період такого змагання між Росією і Україною – хто перший створить наступальне угруповання", – пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, Жданов також розповів, чому зараз час грає проти президента РФ Володимира Путіна.

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