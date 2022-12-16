Жданов про візит Путіна до Мінська: "Буде ламати Лукашенка на відкриття другого фронту"

Кремлівський "фюрер" приїде до Білорусі в понеділок, 19 грудня. Це буде перший особистий візит Путіна до Лукашенка за останні три роки.

Путін буде ламати Лукашенка на відкриття другого фронту проти України, або хоча б на "дозвіл" російській армії знову атакувати Україну з білоруської території.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав військовий експерт Олег Жданов.

В цілому візит Путіна до Білорусі має три основні мети.

По-перше, це участь білоруських військ у війні проти України на боці Росії. Проте це малоймовірно.

По-друге, Путін домагатиметься отримати дозвіл від Лукашенка на застосування російських військ із території Білорусі.

По-третє, деякі джерела кажуть, що Лукашенко може оголосити про вихід Білорусі з ОДКБ.

"Він якось на останньому саміті ОДКБ пожартував, що "я вийду останнім, а може, й першим". Камера була увімкнена. Це було в кулуарах між засіданнями. І у Путіна аж обличчя змінилося. Для Путіна було б катастрофою, якщо ОДКБ сьогодні припинить своє існування. Сьогодні він може хоч якось у політичному полі демонструвати, що він має військовий блок колективної безпеки. Але з його розпадом він залишається сам на сам проти всього колективного Заходу. Так що бачите, з одного боку, Путіну є про що поговорити з Лукашенком. А з іншого, у Лукашенка, на мій погляд, доволі сильна позиція щодо переговорів із Путіним. Подивимося, чи він поступиться. Думаю, що він встоїть", - вважає Олег Жданов.

Також експерт звертає увагу на те, що від літа не було прильотів ракет по Україні з території Білорусі. І російські війська, хоч і навчаються та збираються в Білорусі, але жодних бойових дій проти України вони сьогодні не ведуть.

Деякі джерела, за словами Олега Жданова, кажуть, що Лукашенко веде сепаратні перемовини із Заходом. За рахунок власних гарантій безпеки він сьогодні готовий не надавати територію й повітряний простір Білорусі для ударів по Україні. Тому Путіну дуже важливо подолати хоча б це "вето" Лукашенка щодо застосування російських військ із території Білорусі.

"І я нагадаю, пам’ятаєте, коли активно обстрілювали нашу територію з Білорусі, ми влітку поставили питання щодо розриву дипвідносин із Білоруссю. І якось так ці обстріли раз - і раптово припинилися, і це питання раптово знялося з порядку денного. Тому, я думаю, Путіну є про що домовлятися з Лукашенком", - каже Олег Жданов.

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Крім того, Росія не має військ для наступу на Україну з території Білорусі. Навіть якщо завтра вдарять морози, треба ще зібрати це військо. На сьогодні в Білорусі близько 10 тис. російських військових. Триває постійна ротація. Росія постійно їх туди завозить, а тих, хто закінчив навчання, літаками вивозять до Ростовської області і на північ українського Криму, щоб поповнювати втрати в особовому складі того угруповання російських військ, яке на сьогодні перебуває на південному сході України на окупованих територіях.

"Якщо б на території Білорусі була сформована 50-70 тис. загальновійськова російська армія, тоді б ми говорили про реальну загрозу того, що вона може рушити в бік України. А на сьогодні немає війська, яке б могло виконати таке бойове завдання. Це з боку російської армії. А з боку білоруської, я зауважу, що в порівнянні з лютим-березнем, коли Лукашенко починав раптові перевірки бойової готовності свого війська, він "ганяв" по території Білорусі цілі ешелони й колони в складі бригад і БТГ. Сьогодні ми спостерігаємо колони й ешелони в складі ротних тактичних груп. Тому у нього або ресурс закінчується, або вже сил і засобів немає. Й ті 6 БТГ вздовж всього кордону, які були на прикритті, вони так і стоять, міняючись на ротаційній основі. І, як каже наш Генштаб, мені дуже подобається ця фраза, на сьогодні ми не спостерігаємо формування ударних угруповань для вторгнення до України на території Білорусі", - підсумував Олег Жданов.

Нагадаємо:

Підтримка російського вторгнення до України режимом Лукашенка зробила Білорусь співучасницею війни. Олександр Лукашенко дозволив Путіну використовувати територію Білорусі для початкового етапу російського вторгнення до України в лютому 2022 року. Також з території РБ війська РФ регулярно запускають ракети і дрони по містах України.

запускають ракети і дрони по містах України. Олександр Лукашенко ініціював раптову перевірку бойової готовності збройних сил країни. Також з'явилася інформація, що Росія перекидає до північного кордону України військову техніку та відправила до Білорусі винищувачі.

країни. Також з'явилася інформація, що Росія перекидає до північного кордону України військову техніку та відправила до Білорусі винищувачі. Представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що Україна готується до будь-якого можливого розвитку подій на північних рубежах та продовжує зміцнювати кордон із Білоруссю.

та продовжує зміцнювати кордон із Білоруссю. Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають вкрай малоймовірним вторгнення Білорусі до України в найближчому майбутньому. В ISW пояснюють, що росіяни спеціально просувають тезу про ймовірність наступу Білорусі.