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Жданов прогнозує, що за два тижні ЗСУ можуть змусити окупантів відступати з півдня

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Жданов прогнозує, що за два тижні ЗСУ можуть змусити окупантів відступати з півдня

Фото: Associated Press

На півдні України правобережне угруповання російських окупаційних військ фактично перебуває у вогневому мішку.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що одного-двх тижнів достатньо для того, щоб знизити бойовий потенціал російських військ та довести до ситуації залишення ними позицій на півдні. Зокрема, у Херсонській області.

Таку думку експерт висловив в інтерв'ю сайту ТСН.ua.

Жданов наголошує, що наразі добре складаються обставини для того, щоб Збройні сили України змусили російських окупантів відступати на підвні. 

"Ми сьогодні можем планомірно і послідовно виносити всю логістику (ворога - Ред.), що буде дуже сильно впливати на боєздатність частин. Коли у них розпочнеться боєприпасний голод, паливно-мастильні матеріали і продовольство будуть закінчуватися, це угруповування може втратити свою боєздатність. Тоді ми можемо запропонувати їм здатися у полон або відступати. Такий варіант можливий. На мій погляд, одного-двх тижнів достатньо для того, щоб знизити бойовий потенціал російських військ", - висловився Олег Жданов. 

Нагадаємо, російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що визволення ЗСУ Херсона боляче вдарить не лише по рейтингу російського диктатора Володимира Путіна, а й по його авторитету серед своїх. Це може призвести до його відставки, або й до фізичного знищення.

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