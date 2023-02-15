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Жданов розповів, чи достатньо у РФ боєприпасів для обстрілів, та вказав на цікаві нюанси

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Жданов розповів, чи достатньо у РФ боєприпасів для обстрілів, та вказав на цікаві нюанси

Фото: Associated Press

Експерт зазначив, що РФ вже давно шукає боєприпаси для своєї артилерії.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що в Росії зараз значно менше боєприпасів, ніж це було на початку війни. Через це агресор шукає зброю по всьому світу. 

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua. 

"Щонайменше у три рази росіяни знизили інтенсивність обстрілів. Проте на жаль, на окремих ділянках фронту в них все ще є перевага в артилерії та вогневому впливі. Але ефективність цих вогневих нальотів дуже різко впала і кількісна складова цих нальотів теж поступово знижується. Наскільки нам відомо від західної та нашої розвідки, то представники РФ по всьому світу шукають боєприпаси та намагаються домовитися про їхнє постачання. Тут можна згадати про Північну Корею, Білорусь та одне із звернень Лукашенка, який просив країни ОДКБ надати РФ боєприпаси. Мовляв, РФ захищає інтереси всього ОДКБ", - наголосив Жданов. 

Нагадаємо, у середу, 15 лютого, російські військові знову обстріляли лікарню в місті Бериславі Херсонської області. Внаслідок удару по медзакладу один його працівник отримав поранення.

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Дата публікації
Перегляди
492
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