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Жданов розповів, чи готується Білорусь напасти на Україну найближчим часом

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Жданов розповів, чи готується Білорусь напасти на Україну найближчим часом

Фото: Associated Press

Білорусь найближчим часом не нападе на Україну.

Проте з цієї території можливе посилення нанесення ракетних ударів по Україні

Про це у коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов. 

"Лукашенко зараз трохи заспокоївся. Одні навчання вони закінчили 9 липня, як і планували. Мобілізації не відбулось. Вони оповістили військовозобов'язаних, проте нікого не призвали. Плюс сто вагонів боєприпасів Білорусь віддала Росії. Зараз Білорусь передає техніку в довгострокове зберігання Росії. Напередодні війни ніхто не роздає боєприпаси, бо з чим ти будеш воювати. Це ще раз показує, що Лукашенко влаштував піар. Самопроголошений президент Білорусі не тільки хитріший та досвідченіший політик за Путіна, а він ще і театрал. Він нас майже переконав, що завтра нападе, але все спустив на гальма. Вже і про ядерну зброю Лукашенко забув. У Білорусі ситуація стабільна за винятком перебування там російських військ", - сказав Жданов. 

Проте військовий експерт наголосив, що до Білорусі росіяни пригнали літак А-50, який займається радіолокаційної розвідкою. Це може свідчити про те, що Росія готується до нових ракетних ударів з боку Білорусі. 

Нагадаємо, Жданов розповів, чи буде в Росії загальна мобілізація.

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