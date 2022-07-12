Жданов розповів, чи готується Білорусь напасти на Україну найближчим часом

Проте з цієї території можливе посилення нанесення ракетних ударів по Україні.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Лукашенко зараз трохи заспокоївся. Одні навчання вони закінчили 9 липня, як і планували. Мобілізації не відбулось. Вони оповістили військовозобов'язаних, проте нікого не призвали. Плюс сто вагонів боєприпасів Білорусь віддала Росії. Зараз Білорусь передає техніку в довгострокове зберігання Росії. Напередодні війни ніхто не роздає боєприпаси, бо з чим ти будеш воювати. Це ще раз показує, що Лукашенко влаштував піар. Самопроголошений президент Білорусі не тільки хитріший та досвідченіший політик за Путіна, а він ще і театрал. Він нас майже переконав, що завтра нападе, але все спустив на гальма. Вже і про ядерну зброю Лукашенко забув. У Білорусі ситуація стабільна за винятком перебування там російських військ", - сказав Жданов.

Проте військовий експерт наголосив, що до Білорусі росіяни пригнали літак А-50, який займається радіолокаційної розвідкою. Це може свідчити про те, що Росія готується до нових ракетних ударів з боку Білорусі.

Нагадаємо, Жданов розповів, чи буде в Росії загальна мобілізація.

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