Жданов розповів, чи можуть ЗСУ звільнити Херсон від окупантів до кінця літа

Жданов розповів, чи можуть ЗСУ звільнити Херсон від окупантів до кінця літа

Українські війська відбили першу лінію оборони російської армії поблизу Херсона.

Військовий експерт Олег Жданов каже: це підтверджує той факт, що морально-психологічний стан росіян насітльки поганий, що вони не готові вмирати "до останньої краплі крові" і захищати ті рубежі.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Вони відступили від першої лінії. Ми доволі з мінімальними зусиллями вибили їх з першої лінї. Теж саме може трапитися і на другій, і на третій лініях", - каже експерт.

За словами Жданова, такі успіхи - хороші для української армії. Втім, наразіі окупанти більш ретельно укрплюють другу лню оброни, яка побудова перед Херсоном.

На запитання: чи зможуть Збройн сили України до кінця літа звільнити окупований РФ Херсон, Жданов відповів: "на сьогоднішнй день це дуже оптимістично. Чому? Бо все буде залежати від темпів і обсягів надходження західного озброєння".

До слова, росіяни окупували Херсон на початку березня 2022-го - після масштабного вторгнення Росії на територію України.

Нагадаємо, Збройні Сили України перебувають 15-18 кілометрів від Херсона, проте це не означає, що наші війська звільнять місто вже найближчим часом. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що наразі на Херсонському напрямку пауза, проте "проактивна – на нашу користь".

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