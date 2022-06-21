Жданов розповів, чи можуть ЗСУ звільнити Херсон від окупантів до кінця літа

Українські війська відбили першу лінію оборони російської армії поблизу Херсона.
Військовий експерт Олег Жданов каже: це підтверджує той факт, що морально-психологічний стан росіян насітльки поганий, що вони не готові вмирати "до останньої краплі крові" і захищати ті рубежі.
Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.
"Вони відступили від першої лінії. Ми доволі з мінімальними зусиллями вибили їх з першої лінї. Теж саме може трапитися і на другій, і на третій лініях", - каже експерт.
За словами Жданова, такі успіхи - хороші для української армії. Втім, наразіі окупанти більш ретельно укрплюють другу лню оброни, яка побудова перед Херсоном.
На запитання: чи зможуть Збройн сили України до кінця літа звільнити окупований РФ Херсон, Жданов відповів: "на сьогоднішнй день це дуже оптимістично. Чому? Бо все буде залежати від темпів і обсягів надходження західного озброєння".
До слова, росіяни окупували Херсон на початку березня 2022-го - після масштабного вторгнення Росії на територію України.
Нагадаємо, Збройні Сили України перебувають 15-18 кілометрів від Херсона, проте це не означає, що наші війська звільнять місто вже найближчим часом. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що наразі на Херсонському напрямку пауза, проте "проактивна – на нашу користь".
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